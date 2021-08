Przyznaję, że pogubiłem się w moich subskrypcjach. Muszę mieć oddzielne do filmów i seriali (i to najlepiej na różnych platformach) oraz kilka oddzielnych, żeby moc oglądać różne rozgrywki sportowe. Niesamowicie drażniło mnie to, że nawet w telewizji satelitarnej muszę wykupić kilka różnych pakietów, żeby móc obejrzeć największe i najlepsze europejskie ligi piłkarskie. Sumując je wszystkie, robi się z tego spora kwota. I zamieszanie. Co mi po pakiecie w telewizji satelitarnej, skoro z racji posiadania potomstwa podczas meczów lecą tak znakomite produkcje jak My Little Pony czy Psi Patrol. A mecz sobie leci, a mi jest szkoda, że płacę, a i tak nie mogę obejrzeć, jak Robert Lewandowski walczy o zdobycie tytułu króla strzelców Bundesligi. Na szczęście wszystko się zmieniło za sprawą debiutu nowej platformy.