Nad Wrocławiem latał sterowiec. Zobacz, jak zeppelin Goodyear Blimp prezentował się na niebie

W weekend oraz dzisiaj do południa nad Wrocławiem latał sterowiec Goodyear Blimp . To na tyle niecodzienny i ciekawy widok, że wyruszyłem na polowanie z długim teleobiektywem, aby go uchwycić na zdjęciach.

Sterowiec, a dokładniej to zeppelin Goodyear Blimp odwiedził Wrocław w piątek 30 lipca i miał latać nad stolicą Dolnego Śląska przez cały weekend, a dzisiaj udać się w dalszą podróż do Kopenhagi. Niestety, plany nieco pokrzyżowała pogoda.

Trasa trwała ok. 20 minut, zamiast planowanych 40, aby udało się przewieźć wszystkich zaproszonych gości. W niedzielę było jeszcze gorzej: Blimp zrobił kilka podobnych kółek nad Wrocławiem do południa, po czym wrócił do bazy. Przez większą część dnia padał deszcz, były chmury, a widoczność pozostawiała wiele do życzenia. Zapewne z tego powodu zeppelin powrócił na niebo nad stolicą Dolnego Śląska także dzisiaj i wykonał kilka podobnych tras od rana do ok. godziny 13:00.