Samsung chce wyciąć reklamy w swoich telefonach. Nie do końca rozumiem, nad czym się jeszcze zastanawiać

Trudno się obrażać za reklamy umieszczone w darmowym lub bardzo tanim produkcie. To prawdopodobnie dzięki nim cena jest tak niska. Inaczej jednak patrzy się na bannery reklamowe w produkcie, na który wydało się kilka tysięcy złotych. Samsung przez ostatnie lata jednak nie widzi problemu. W systemie Android z One UI – odmianie Androida budowanej przez Samsunga na potrzeby urządzeń Galaxy – aż roi się od reklamowych bannerów.

Te pojawiają się na szczęście tylko w aplikacjach Samsunga (przynajmniej na polskim rynku, na niektórych reklam jest więcej). Zawsze też dotyczą produktów Samsunga bądź jego partnerów. Nietrudno jednak zrozumieć złość użytkownika, który chcąc tylko sprawdzić liczbę wykonanych kroków w Samsung Health – na ekranie drogiego telefonu – musi najpierw obejrzeć banner z nowymi zegarkami Samsunga. Boli mnie to szczególnie, bo od wielu miesięcy feruję opinię, że Android z One UI to najwygodniejszy system mobilny na rynku. Trudno polecać system, którego twórcy wyrażają tak niski szacunek do użytkownika.