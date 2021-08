Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3, Buds 2 i zegarki: ceny i przedsprzedaż

Dwa nowe składane smartfony Samsunga wnoszą szereg usprawnień do dobrze znanej konstrukcji. Większy Z Fold 3 zyskał obsługę rysika, a do tego jest wyposażony w kamerę ukrytą pod ekranem.

Z kolei składający się do miniaturowych rozmiarów Galaxy Z Flip 3 5G ma teraz znacznie większy przedni ekran. Oba smartfony są wodoszczelne i mają nowy stop aluminium o nazwie Armor, co ma zapewnić większą wytrzymałość.

Aby wziąć udział w promocji, należy zakupić Galaxy Z Fold 3 5G lub Galaxy Z Flip 3 5G w terminie od 11.08.2021 do 26.08.2021 i aktywować smartfony do dnia 5.09.2021. Bonusy można odebrać poprzez aplikację Samsung Members, w której znajdzie się formularz rejestracyjny waży do 12.09.2021 r. Trzeba zachować dowód zakupu, bo będzie on wymagany jako załącznik do formularza w aplikacji. Więcej informacji na stronie Samsunga.