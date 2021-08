Przygotuj smartfon na wakacje. W Komputroniku ruszyła promocja Last Minute

Smartfony i wakacyjny wypoczynek nie zawsze idą ze sobą w parze. Dlatego w sklepach Komputronik nie tylko kupisz świetny telefon, ale też przygotujesz go na urlopowe wyzwania.

Niezależnie od obranego kierunku wakacyjnego wyjazdu, na smartfon zawsze czyha jakieś zagrożenie. Wyjeżdżasz nad morze? Piach i słona woda to największa zmora elektroniki, nawet tej zabezpieczonej stosownymi certyfikatami. Wyjeżdżasz w góry? Lepiej żeby telefon nie wysunął ci się z kieszeni podczas pokonywania co trudniejszych etapów szlaku, bo może spotkać go upadek z wysokości. Lecisz na wczasy za granicę? W wakacyjnym roztargnieniu możesz telefon zgubić lub paść ofiarą kieszonkowców, którzy czają się na turystów w popularnych kurortach.