Okolice Lenghu Town, Prowincja Qinghai, Chiny to adres powstającego właśnie nowego ważnego obserwatorium astronomicznego. Lokalizacja ta charakteryzuje się wprost rewelacyjnymi warunkami do obserwacji astronomicznych: 18 mm opadów i 3500 godzin światła słonecznego rocznie to poziom porównywalny z największymi i najlepszymi obserwatoriami astronomicznymi na świecie. Jeżeli dodamy do tego fakt, że miejscowość znajduje się na wysokości 4200 m n.p.m. mamy pełne uzasadnienie decyzji o stworzeniu nowego obserwatorium.