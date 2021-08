Karty graficzne 3dfx wracają. A także telefony, telewizory i sprzęt audio…

No, trochę upraszczam. Obecność karty 3dfx Voodoo nie zwalniała gracza z konieczności posiadania w miarę przyzwoitego CPU i odpowiedniej ilości RAM-u, no i nie każda gra obsługiwała układy 3dfx. Tym niemniej Voodoo najczęściej stanowiło remedium na większość problemów z wydajnością gier. A te na dodatek zyskiwały dużo na jakości grafiki.

3dfx ostatecznie zbanktutowało. Historia wzlotu na sam szczyt i upadku na samo dno jest na tyle fascynująca, że poświęciłem jej osobny wpis – serdecznie zachęcam do lektury . Własność intelektualną 3dfx wykupiła Nvidia. Wygląda na to, że ktoś odkupił od niej prawa do marki.

Przez ostatnie tygodnie z pewnym zainteresowaniem zacząłem obserwować konto 3dfx na Twitterze. Osoba je prowadząca utrzymywała, że firma ma w jakiś sposób wrócić na rynek. Komunikaty były jednak opatrzone na tyle amatorskimi grafikami, że wszyscy podejrzewali, że to tylko czyjś dowcip. Wygląda jednak na to, że 3dfx faktycznie ma wrócić. Choć z kartami Voodoo i interfejsem Glide będzie mieć niewiele wspólnego.

Dalszych szczegółów na razie nie znamy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Jansen Products nie ma żadnego doświadczenia w produkcji tak różnorodnych sprzętów elektronicznych, obstawiałbym, że to niestety zwykły skok na kasę nostalgicznych graczy. Startup prawdopodobnie będzie kupował tanie sprzęty od chińskich podwykonawców i ograniczy się do naklejania nabytego logotypu. To jednak na razie tylko spekulacja – naiwnie trzymam kciuki, by była chybiona.