Xiaomi wykopało Apple'a z 2. miejsca rankingu producentów smartfonów. Królem pozostaje Samsung

Po dłuższym i spodziewanym okresie stagnacji rynek telefonów komórkowych znów zaczął, nieco niespodziewanie, rosnąć. Według Canalys, mowa konkretnie o 12-procentowym wzroście. W badanym kwartale – a więc Q2 2021 – najwięcej telefonów sprzedał Samsung. Koreański gigant może się pochwalić 19-procentowym udziałem rynkowym. Jednak to nie on zwraca największą uwagę.

Xiaomi – sprzedaż telefonów ostro w górę. Aż 83-procentowy wzrost sprzedaży.

Większość telefonów sprzedawanych przez Xiaomi to urządzenia z średniej i nskiej półki cenowej. Według raportu Canalys, statystyczny sprzedawany telefon Xiaomi zapewnia wpływy w kwocie 25 proc. wpływów za sprzedanego statystycznego iPhone’a. Biorąc jednak pod uwagę coraz większe znaczenie usług cyfrowych, to wolumen sprzedanych telefonów może okazać się dużo ważniejszy od zysku za każdy sprzedany egzemplarz.

Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że usługi oferowane przez Xiaomi to na razie cień tych, jakie ma w swojej ofercie Apple. Chiński gigant niskimi cenami zdołał przekonać do siebie znacznie większą liczbę klientów. Teraz jednak przed firmą o wiele trudniejsze zadanie. Ma sprawić, by z nią zostali. A najlepiej, by zaczęli płacić za usługi promowane przez system MIUI. Tu na razie Xiaomi ma znikome sukcesy.