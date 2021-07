Huawei FreeBuds 4 to doskonałe słuchawki dla każdego, kto nie lubi gumek w uszach

Huawei FreeBuds 4 to bardzo ciekawy sprzęt dla fanów słuchawek dousznych. Model ten nie jest wyposażony w żadne gumowe czy silikonowe elementy, dzięki czemu dla wielu osób będzie wygodniejszy od większości konstrukcji dostępnych na rynku. Niestety cierpi na tym funkcja wygłuszania otoczenia.

Na pierwszy rzut oka widać, że FreeBudsy 4 są mocno inspirowane droższym modelem Freebuds Pro. Pokazuje to wygląd oraz budowa etui - zwłaszcza kolor oraz sposób osadzania w nim słuchawek. Niestety tym samym skopiowano tu jedną z nielicznych wad FreeBudsów Pro, bo sposób wyciągania słuchawek etui jest bardzo specyficzny. Najwygodniej robi się to dwoma dłońmi, a do komfortowego wyjmowania słuchawek jedną dłonią trzeba się przyzwyczaić.

Sama jakość wykonania etui i słuchawek jest bardzo dobra i nie da się tu na nic narzekać, ponieważ wszystkie elementy są doskonale spasowane. O dziwo wykonane z lustrzanego plastiku słuchawki wyjątkowo pasują do matowego etui. Słuchawki mocno zbierają odciski palców, ale na tak małym sprzęcie nie będzie to nikomu przeszkadzać. Z kolei etui w ogóle nie ma tego problemu i ubrudzenie go jest niemal niemożliwe.

Huawei FreeBuds 4 oraz etui ładujące

FreeBudsy 4 trzeba pochwalić też za to, że są bardzo, ale to bardzo lekkie, przez co praktycznie ich nie czuć. Jest to uczucie na tyle dziwne, że po jakimś czasie może wydawać się, że słuchawka wypadła z ucha, tylko z jakiegoś powodu muzyka nie chce przestać grać. Nic bardziej mylnego, bo nowe słuchawki Huaweia wręcz doskonale trzymały się moich uszu. Mogłem z nimi chodzić, biegać, machać głową jak szalony, a one nie chciały wypaść.

Pojedyncza słuchawka Huawei FreeBuds 4

Ucieszył mnie fakt, że słuchawki nie tylko wygodnie się nosi, ale też obsługuje, bo mają wygodny panel dotykowy, za pomocą którego można sterować słuchawkami. Mamy tu podstawowe gesty, które dodatkowo można spersonalizować w aplikacji AI Life. W tym samym programie możemy też ustawić z jakimi dwoma urządzeniami w pierwszej kolejności będą łączyć się słuchawki i które będzie miało priorytet. Bardzo wygodna rzecz, gdy chcemy używać słuchawek jednocześnie na laptopie i smartfonie.

Huawei FreeBuds 4 dobrze trzymają się uszu i są lekkie

Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jest bardzo dobrze. Słuchawki mają dobrze brzmienie w niemal każdym rodzaju muzyki i brzmią bardzo naturalnie, jednak często dźwięku nie będziemy w stanie usłyszeć, bo będą zagłuszać je dźwięki otoczenia. Jest to typowa wada słuchawek dousznych i nie jest jej w stanie wyeliminować nawet technologia ANC, która bez silikonowych wkładek działa dosyć mizernie i eliminuje maksymalnie połowę całkowitego hałasu. Osoby potrzebujące solidnej redukcji szumów muszą przyzwyczaić się do słuchawek dokanałowych, nic na to się nie da poradzić. Z tego samego powodu niskie tony są gorsze niż u konkurencji. Trudno narzekać też na mikrofon, który po prostu działał tak, jak powinien, ale w słuchawkach Huawei jest to standard.

Huawei FreeBuds 4 w etui

Nie sposób też narzekać na akumulatory. Same słuchawki mają ogniwa o pojemności 30 mAh, zaś w przypadku etui jest to 410 mAh. Przekłada się to na niecałe 5 godzin pracy słuchawek przy wyłączonym ANC, a wliczając w to moc ukrytą w etui, możemy uzyskać łączny czas 22 godzin. Słuchawki możemy ładować przewodowo za pomocą USB-C lub bezprzewodowo przez ładowarkę Qi, taką najbardziej standardową. O poziomie naładowania etui informuje znajdująca się na nim dioda.

Czy warto kupić Huawei FreeBuds 4?

Jako fan słuchawek dokanałowych mam ochotę napisać, że nie. W końcu ANC działa tu słabo, a basy mogłyby być bardziej donośne. Prawda jest jednak taka, że są to cechy typowe dla słuchawek pozbawionych silikonowych czy gumowych wkładek. A jeżeli chodzi o inne aspekty, jest bardzo dobrze, bo słuchawki są dobrze wykonane i dobrze brzmiące słuchawki, które są też wygodne i mają odpowiednio długi czas pracy bez ładowania. Dlatego jeżeli jesteś osobą, która woli słuchawki douszne od dokanałowych, możesz kupić FreeBudsy 4 i będziesz z nich zadowolony.