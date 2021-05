YouTube znalazł sposób, żebyś zrobił zakupy nawet wtedy, gdy oglądasz wideo na telewizorze

Jeśli wydaje wam się, że już teraz na YouTube jest zbyt dużo reklam, to mam złą wiadomość. Już wkrótce będą one bardziej rozbudowane. Platforma chce bowiem zaprezentować świeże podejście i umożliwić widzom szybki oraz wygodny sposób zakupu… wszystkich reklamowanych na YouTube usług i produktów.

To nowe podejście zostanie zamknięte w funkcji o nazwie rozszerzenia marki (brand extensions). Pod tym rozszerzeniem kryje się nowy mechanizm, który w czytelny i wygodny dla użytkownika sposób będzie pozwalał mu na zakup produktów i usług prezentowanych w reklamach na YouTube.

Funkcja ta ma pojawić się jak na razie na telewizorach, nie zdziwiłbym się jednak, gdyby po tej początkowej fazie adaptacji, rozszerzenia marki pojawiły się również w przeglądarkowym i mobilnym YouTube. O ile okaże się skuteczna

Rozszerzenia marki na YouTube, czyli telezakupy 2.0

Tak to będzie wyglądać

Nowa funkcja działa dość prosto. Podczas oglądania wyświetlanej przed, bądź w trakcie filmu reklamy, YouTube wyświetli link do strony, na której będziemy mogli kupić produkt, bądź reklamowaną usługę. Z racji tego, że nowe rozszerzenie testowane będzie jak na razie na telewizorach, link ten będziemy mogli przesłać sobie od razu na telefon, bądź inne urządzenie mobilne (no bo przecież przed telewizorem siedzi się z telefonem w ręku) i na jego mniejszym ekranie zapoznać się dokładniej z rzeczą, która nas zainteresowała.

To nie koniec!

Rozszerzenia marki to początek nowej strategii według której reklamy na platformie YouTube będą „bardziej pomocne dla oglądających i bardziej angażujące dla marek”. Do tego mają być bardziej interaktywne. Na razie nie wiadomo do końca jak pomysły te zostaną zrealizowane w praktyce. Można jednak założyć, że Google chce aby reklamodawcy mieli lepszy wgląd w skuteczność emitowanych przez nich reklam i mogli na przykład sprawdzić ile konkretnie produktów sprzedało się dzięki reklamom emitowanym na kanale danego twórcy.

Nowa funkcja ma pojawić się w aplikacji YouTube dla Smart TV pod koniec tego roku. Do tego czasu platforma prawdopodobnie zaprezentuje kilka innych reklamowych nowości.