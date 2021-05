Najnowsza eksperymentalna wersja Windowsa 10 to między innymi zmieniony wygląd czcionki Segoe UI Variable. Tak się składa, że czcionka ta ma być również domyślną dla całego systemu operacyjnego.

W kanale Windows Insider Dev pojawiła się nowa, eksperymentalna wersja Windowsa 10. Czemu eksperymentalna? Dla przypomnienia: kanał Dev służy do testowania nowości, które mogą – choć nie muszą – trafić do jednej z przyszłych wersji systemu Microsoftu. Tyle że tym razem Microsoft zdaje się być przekonany do swojego pomysłu. A jest nim uaktualnienie czcionki Segoe UI Variable, która jest domyślną dla windowsowego interfejsu.

Domyślna czcionka dla przyszłych wersji Windows 10 to uaktualniona Segoe UI Variable. Skąd ta zmiana?

Jak tłumaczy Microsoft, nowa czcionka dużo lepiej skaluje się na wyświetlaczach różnych rozmiarów. Segoe UI została zaprojektowana z myślą o byciu wyświetlaną w rozmiarze 9 pkt. Jednak – jak twierdzą projektanci Windowsa – nie jest dostatecznie wydatna po powiększeniu i nie jest dostatecznie czytelna w mniejszych rozmiarach.

Segoe UI Variable w swojej najnowszej wersji jest już zaimplementowana w kompilacji systemu o numerze 21376. Microsoft zaznacza, że jeszcze nie wszystkie elementy w systemie ją wykorzystują, co ma się zmienić w przyszłych testowych kompilacjach. Oby tylko zdążyli do najbliższej aktualizacji rozwojowej produkcyjnej wersji systemu. Premiera Windowsa 10 21H2 spodziewana jest na jesień bieżącego roku.

To nie koniec zmian w literkach.

Microsoft poprosił użytkowników o wybór przyszłej domyślnej czcionki w usługach Microsoft 365, w tym Microsoft Office. Calibri idzie na emeryturę.

Calibri nie zostanie usunięta z czcionek Microsoft 365, jednak przestanie być tą domyślną. Gigant z Redmond ma aż pięć propozycji dla użytkowników – i prosi ich o zabranie głosu w mediach społecznościowych. Szczegóły na ten temat opisałem w materiale dostępnym pod tym adresem.