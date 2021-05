Wiele wskazuje na to, że Samsung Networks dołączy do listy partnerów infrastrukturalnych sieci Play. Koreański producent ogłosił, że fioletowy operator zaczyna testy jego rozwiązań – póki co w warszawskich laboratoriach.

Wspólne testy Samsunga i Playa mają zweryfikować możliwości i wydajność rozwiązań sieciowych 4G i 5G Samsunga . Badania obejmą również testowanie kompatybilności sieci 2G i 3G wykorzystywanych przez Playa z rozwiązaniami Samsunga. Na potrzeby testów Samsung dostarczy swoje najnowsze rozwiązania 4G i 5G – w tym głowice 4G, głowice 5G Massive MIMO i jednostki stacji bazowych – działające w niskim i średnim paśmie.

–Testy będą znaczącym kamieniem milowym dla wspólnych wysiłków obu firm w tym kraju – jak twierdzi Thomas Riedel, Dyrektor Europejskiej Dywizji Rozwiązań Sieciowych w Samsung Electronics, cytowany w oświadczeniu prasowym Samsunga.

O Samsung Networks w Polsce do tej pory nie słyszeliśmy zbyt wiele. To prawdopodobnie się zmieni, nie tylko za sprawą współpracy z Playem.

Obecnie Samsung prowadzi swoje centra badawczo-rozwojowe w Warszawie i Krakowie, gdzie powstaje oprogramowanie najwyższej jakości. To także w tych centrach naukowych inżynierowie Samsunga pracują nad ulepszeniami rozwiązań do sieci 4G i 5G, w tym nad sieciami dostępu radiowego (RAN), sieciami szkieletowymi, rozwiązaniami analitycznymi dla sieci samoorganizujących się (SON) czy rozwiązaniami chmurowymi z wirtualizacją funkcji sieciowych (NFV).

Samsung Networks ma w swojej ofercie dość bogate portfolio produktów – od w pełni zwirtualizowanych sieci RAN i szkieletowych po rozwiązania sieci prywatnych i oparte o SI narzędzia automatyzacji. Samsung już dziś dostarcza operatorom telefonii komórkowej rozwiązania sieciowe, które zapewniają łączność setkom milionów użytkowników na całym świecie.