Dwa smartfony, router z 5G i… hulajnoga. Oto wiosenne nowości w Plusa

W ofercie sieci Plus pojawiły się cztery produkty w dobrych cenach. Oprócz dwóch nowych smartfonów oraz routera z obsługą 5G operator dorzucił również… elektryczną hulajnogę.

Majówka nie rozpieściła nas co prawda pod względem pogody, ale jest szansa, że aura niedługo się poprawi. Plus to wyczuwa i zachęca klientów do dobrania do nowej umowy jednego z nowych sprzętów w ofercie, które sprawdzą się idealnie wiosną. Podstawą są dwa telefony komórkowe, które zapewniają szybkie transfery w ramach sieci 5. generacji.

Oprócz dwóch smartfonów w ofercie Plusa pojawił się też router mobilny z obsługą sieci 5G, który umożliwi wygodną pracę na laptopie w terenie. Do tego doszła też… elektryczna hulajnoga, która pozwoli uniezależnić się od środków transportu zbiorowego bez konieczności szukania dostępnego pojazdu w aplikacji i opłacaniu go na minuty.

Oppo A74 5G to pierwszy z przecenionych telefonów

Smartfony, router i hulajnogę w Plusie — przegląd nowości.

Pierwszym z polecanych telefonów, które można kupić na wiosnę w Plusie, jest Oppo A74 5G, który do sprzedaży wszedł ledwie miesiąc temu. Sprzęt dostępny jest w abonamencie 60 zł/mies. w cenie 1 zł na start i 36 ratach po 31 zł/mies. Urządzenie na wyposażeniu ma 6,5-calowy ekran LCD (2400 na 1080 pikseli), procesor Qualcomm Snapdragon 480, 6 GB RAM-u i poczwórny aparat fotograficzny. Nie zabrakło w nim też portu minijack, skanera linii papilarnych i akumulatora o pojemności 5000 mAh.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G ledwie chwilę temu trafił do sprzedaży

Oprócz tego w ofercie Plusa dostępny jest od teraz nowiutki Xiaomi Mi 11 Lite 5G sprzedawany w abonamencie 60 zł/mies. za 1 zł na start przy 36 ratach po 53 zł/mies. W tym 6,55-calowym smartfonie zamontowano wyświetlacz typu AMOLED (2400 na 1080 pikseli), procesor Qualcomm Snapdragon 780G z 6 GB RAM-u, poczwórny aparat fotograficzny i akumulator o pojemności 4250 mAh ładowany z mocą 33 W. Do tego dochodzi czytniki linii papilarnych.

ZTE MC801A to router z obsługą 5G

Trzecim z urządzeń jest router ZTE MC801A obsługujący sieć 5. generacji, który kosztuje 1 zł na start przy 36 ratach po 50 zł/mies. Jego mocnymi stronami jest moduł Wi-Fi 6 (ax) oraz obecność dwóch złącz RJ45 (Ethernet) do podłączenia urządzeń takich jak telewizory, komputery, konsole itp. Czwartym z nowych produktów Plusa jest elektryczna hulajnoga Fiat F500-F85, która rozpędza się nawet do 25 km/h w trybie sportowym, w cenie 1 zł na start przy 36 ratach po 49 zł/mies.

Fiat F500-F85 — elektryczna hulajnoga, którą można kupić w Plusie

Oprócz tego Plus powiększa liczbę zestawów w ramach promocji „drugi smartfon za złotówkę”.

Abonenci, którzy zdecydują się na zakupy modeli Samsung Galaxy S20 FE 5G lub Samsung Galaxy A52 5G na raty w ramach abonamentu mogą dobrać drugi smartfon, czyli Samsung Galaxy A02s, za symboliczne 1 zł. Plus podaje przy tym, że Samsung Galaxy S20 FE 5G można kupić już za 2 zł na start i dochodzi do tego np. 36 rat po 89 zł za sprzęt, podczas gdy Samsung Galaxy A52 5G można nabyć za 2 zł na start przy np. 36 ratach po 53 zł za sprzęt.

Wisienką na torcie jest przedłużenie trwania promocji na podwojone paczki gigabajtów w wybranych taryfach. Klienci, którzy przed jej końcem podpiszą nową umowę, mogą liczyć w przypadku objętych akcją taryf na dwukrotnie większy transfer danych — zarówno w ofertach głosowych, jak i internetowych (dla przykładu w taryfie za 60 zł miesięcznie można liczyć teraz na pakiet o wielkości 50 GB zamiast 25 GB transferu 50 GB zamiast 25 GB).