Zielony operator pochwalił się właśnie kolejnym etapem rozbudowy swojej sieci 5. generacji. W zasięgu 5G od Plusa jest już 12 mln osób, a telekom zaktualizował swoją mapę zasięgu.

Plus stale poprawia zasięg swojej sieci, w tym nowoczesnego 5G, które przynosi klientom wiele korzyści poza szybkim transferem. W ubiegłym roku, gdy jako pierwszy wprowadził 5. generację łączności komórkowej w Polsce, docierał z nową technologią do niecałego miliona osób na terenie 7 polskich miast takich jak Warszawa, Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław i Katowice. A potem poszło już z górki.

Pół roku po wdrożeniu 5G w naszym kraju Plus docierał ze swoją siecią do 7 mln ludzi mieszkających w Polsce. Klienci zaczęli kupować smartfony i routery obsługuję łączność nowej generacji, których zieloni w ofercie mają już blisko dwa tuziny. Operator, widząc to rosnące zainteresowanie, postanowił przyspieszyć inwestycje w rozwój niezbędnej infrastruktury, aby sprostać potrzebom konsumentów.

5G w Polsce jest już dostępne blisko rok

Dzisiaj, czyli po blisko rok od debiutu zielonego 5G w Polsce, penetracja rynku zwiększyła się ponad 12-krotnie. Obecnie klienci Plusa mogą korzystać z sieci 5. generacji w 160 miejscowościach na terenie wszystkich 16 województw.

Na terenie, który został zaznaczony przez operatora na mapie, telekom dociera za sprawą 1500 stacji bazowych do 12 mln mieszkańców Polski. Oznacza to, że 5. generacja sieci w paśmie 2600 MHz TDD obejmuje blisko 1/3 populacji kraju.

Mapa zasięgu 5G w Plusie

Osiągnięcie tego wyniku oznacza również, iż Plus zrealizował swoje plany z nawiązką. Wcześniej przedstawiciele sieci zakładali, że do końca 2021 r. w zasięgu znajdzie się 11 mln osób — co, jak widać, udało się osiągnąć znacznie wcześniej.

Operator obiecuje przy tym, że nie zamierza spoczywać na laurach. W kolejnych miesiącach 5G od Plusa będzie trafiało do kolejnych miejsc. W dotychczasowych zasięg będzie się poprawiał. Czekamy też na aukcję 5G i pasma 3,4-38 GHz.

Lista nowych miejscowości objętych zasięgiem 5G w Plusie:

Jeżów Sudecki;

Żołędowo;

Grębocin;

Elizówka;

Rawa Mazowiecka;

Ksawerów;

Rasztów;

Emów;

Blizne Jasińskiego (Stare Babice);

Feliksów;

Mościska;

Wola Ducka;

Zamienie;

Brzezie;

Rowy;

Przechlewo;

Łubiana;

Lębork;

Lipusz;

Czeladź;

Działdowo;

Ełk;

Kętrzyn;

Leszno;

Dąbcze;

Skórzewo;

Biesiekierz;

Goleniów;

Kołobrzeg;

Komorówko;

Lipiany;

Mirosławiec;

Pyrzyce;

Stargard;

Trzebiatów;

Wolin.

Z interaktywną mapą zasięgu 5G od Plusa można zapoznać się na stronie operatora

Aktualna lista wszystkich miejscowości w zasięgu 5G w Plusie na 22.04.2021 r. (nowe lokalizacje zaznaczono pogrubieniem):

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Jeżów Sudecki ;

; województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota, Żołędowo, Grębocin ;

; województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów, Elizówka ;

; województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski;

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Rawa Mazowiecka, Ksawerów ;

; województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice;

województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Rasztów, Emów, Blizne Jasińskiego (Stare Babice), Feliksów, Mościska, Wola Ducka, Zamienie ;

; województwo opolskie: Opole, Brzezie ;

; województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno;

województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki;

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale, Rowy, Przechlewo, Łubiana, Lębork, Lipusz ;

; województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, Czeladź ;

; województwo świętokrzyskie: Kielce;

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Działdowo, Ełk, Kętrzyn ;

; województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno, Leszno, Dąbcze, Skórzewo ;

; województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin.