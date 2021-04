Myślisz, że Białystok to miasto białych niedźwiedzi tańczących w rytm muzyki disco-polo? Jeśli tak, zapewne nie wiedziałeś, że praktycznie całe miasto jest już pokryte zasięgiem sieci 5G od Plusa. Dla mnie się to podoba!

Z dala od świata, za to rzut beretem od pierwotnej Puszczy Białowieskiej. W miejscu, gdzie czas płynie wolniej, a korków na drogach jest zdecydowanie mniej. To tu, nieopodal polskiego bieguna zimna, gdzieś na przecięciu wielu kultur i religii, leży trzystutysięczny Białystok. Choć to dziesiąte pod względem wielkości miasto w Polsce, to dla dużej części Polaków jest miejscem prawie nieznanym.

W powszechnej świadomości Białystok jest miastem Zenka Martyniuka, białych niedźwiedzi, żubra, sękacza, babki ziemniaczanej (znacie?) i śpiewnego akcentu połączonego z zabawnymi regionalizmami. Cóż, z Zenkiem i sękaczem to prawda, ale pozostałe wyobrażenia o Białymstoku są przestarzałe o jakieś 20 lat.

W Białymstoku mieszkam już 31 lat i widzę, że dziś jest to miasto ludzi z pasją i niezwykłą determinacją. Miasto twórców i bezkompromisowej młodzieży żyjącej bez żadnych kompleksów. Miasto ludzi głodnych innowacji i nowych technologii.

To właśnie tu, w samym sercu Podlasia, weszliśmy już na całego w erę sieci 5G. Stacje bazowe Plusa pokrywają siecią 5G już prawie całe miasto, dostarczając z powietrza internet o szybkości, która do niedawna była zarezerwowana tylko dla światłowodu. I dla mnie się to podoba!

Myślisz, że 5G to nadal tylko testy na małym skrawku Warszawy? Pobudka! Witamy w 2021 r.

Powstawaniu sieci 5G przyglądamy się na Spider’s Web od samych początków istnienia tej technologii. Na licznych wydarzeniach mogłem sprawdzić szybkość sieci nowej generacji, ale zawsze były to eventy organizowane w położonej ok. 200 km dalej Warszawie.

I choć 5G nadal kojarzy nam się technologią jutra, to przykład Białegostoku pokazuje, że to jutro tak naprawdę już nadeszło. Jeśli spojrzymy na mapki zasięgu 5G polskich operatorów, rzeczywiście zobaczymy, że skupiają się one na największych miastach. Na tym tle całkowitym wyjątkiem jest Plus, który internet 5G oferuje już w ponad 160 ośrodkach w Polsce, w tym we wszystkich największych miastach.

Poniżej znajdziecie mapę zasięgu sieci 5G w Plusie. Wszystkie obszary pokryte na czerwono są w zasięgu sieci najnowszej generacji.

Sieć 5G od Plusa jest dostępna w 160 miejscowościach w Polsce.

Obecnie w zasięgu sieci 5G od Plusa znajduje się aż 12 mln Polaków w 160 miejscowościach, we wszystkich 16 województwach. To już przeszło 1500 stacji bazowych działających w technologii 2600 MHz TDD. Sieć rozpędza się z większą szybkością, niż zakładano, bowiem Plus szacował, że do końca 2021 r. uda się zapewnić dostęp 11 mln użytkowników. Tymczasem mamy dopiero kwiecień, a plan został zrealizowany z nawiązką.

O realnej powszechności sieci 5G przekonałem się dopiero wtedy, gdy pierwszy raz połączyłem się z tą siecią w moim rodzinnym Białymstoku.

Prawie cały Białystok jest już pokryty zasięgiem 5G od Plusa. To 400 Mb/s na wyciągnięcie ręki.

Ponad 400 Mb/s to wynik pobierania w sieci 5G od Plusa w Białymstoku.

Pobieranie z szybkością 400 Mb/s. Takie wyniki wykręcają smartfony podłączone do sieci Plusa w Białymstoku. W pierwszej chwili można przecierać oczy ze zdumienia, widząc tak gigantyczne prędkości internetu mobilnego, dlatego dla pewności pomiary wykonałem na kilku smartfonach 5G, w tym na Realme 7 5G i na Samsungu Galaxy A52 5G.

Za każdym razem wyniki się powtarzały. W zależności od lokalizacji sieć 5G działała z szybkościami od 300 do ponad 400 Mb/s przy pobieraniu i ok. 25 - 40 Mb/s przy wysyłaniu.

Sam do niedawna męczyłem się z domowym, przewodowym internetem, który był dokładnie dziesięciokrotnie wolniejszy od sieci 5G Plusa. Przejście na światłowód było jak odetchnięcie pełną piersią. Teraz prędkości, które chwilę temu kojarzyły nam się tylko ze światłowodem, są dostępne dla każdego, na wyciągnięcie ręki, w smartfonie podłączonym do sieci mobilnej. Wystarczy tylko karta SIM w sieci Plus z odpowiednią taryfą i telefon obsługujący tę technologię. Jest to coś absolutnie niezwykłego i bardzo odświeżającego.

A skoro Białystok jest już prawie w całości w zasięgu 5G, ta sieć jest bliżej ciebie, niż mogłoby ci się zdawać.

Taka prędkość internetu do niedawna była zarezerwowana dla światłowodu. Teraz jest dostępna dzięki 5G.

Coraz częściej testuję smartfony 5G i bardzo cieszy mnie fakt, że będę mógł sprawdzać ich połączenie z nowym standardem sieci już nie tylko w Warszawie, ale również w moim rodzinnym Białymstoku.

Zazdroszczę dzisiejszym uczniom i studentom. 5G to dla nich zupełnie nowe możliwości. Pamiętam, kiedy na studiach cieszyłem się, gdy złapałem w parku lub kawiarni miejską sieć Wi-Fi. Była ekstremalnie wolna, ale otwierała przede mną zupełnie nowe możliwości. W tamtych czasach nikt jeszcze nie myślał poważnie o dużych pakietach danych mobilnych, dlatego miejski internet był wybawieniem, bo już wtedy pozwalał mi na pierwsze kroki w zdalnej pracy. Codziennie z miejsca, które sam danego dnia wybrałem.

Sieć 5G jest już dostępna na prawie całym terenie Białegostoku.

Dziś, przy internecie 5G dostępnym w praktycznie całym mieście, możliwości się zupełnie inne. Prędkości światłowodowe dostępne wprost od operatora mobilnego pozwalają pracować z każdego miejsca. Do tego pracować już nie tylko z mailami, tekstem czy pojedynczymi zdjęciami, ale z całymi pakietami fotografii, a nawet z wideo. 5G to także ekstremalnie szybka rozrywka, czyli chociażby możliwość oglądania Netfliksa podczas pikniku w parku, czy kolejna misja w Cyberpunku 2077 ogrywanym na Stadii wprost ze streamingu. To wszystko bez buforowania i spadków jakości.

5G to również odpowiedź na nagłe zachcianki i potrzeby. Jesteś w kawiarni, ale chciałbyś pobrać grę mobilną, dajmy na to najnowszy hit, czyli Genshin Impact? Gra wymaga pobrania aż 7,5 GB danych. Na kawiarnianym Wi-Fi potrwałoby to pewnie kilka godzin, a korzystając z danych mobilnych w czasach sieci LTE, pobranie gry zajęłoby pewnie kilka dni. Sprawdziłem jednak, że przy korzystaniu z sieci 5G pobranie całej gry zajęło dokładnie 19,5 minuty. W czasie, w którym nie zdążysz dopić popołudniowej flat white, twój smartfon pobierze 7,5 GB danych.

Jestem tym szczerze zafascynowany i polecam przetestować szybkość sieci 5G. Sprawdź mapkę zasięgu 5G w Plusie, bo jest duża szansa, że masz pełen dostęp do 5G już teraz. A jeśli nie, pewnie otrzymasz taką możliwość lada moment, bo tempo rozrostu sieci 5G od Plusa jest doprawdy zawrotne. Jeszcze rok temu informowaliśmy, że 5G działa w siedmiu miastach w Polsce, a teraz to już 160 miejscowości. Nawet trudno oszacować, ile miejscowości przy tym tempie rozwoju pojawi się w zasięgu 5G za rok.

