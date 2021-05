Google niechcący zapowiedział nowe słuchawki. Pixel Buds A-Series z mechanizmem szybkiego parowania

Na oficjalnym koncie twitterowym systemu Android przez całe 10 minut wisiała zapowiedź słuchawek Pixel Buds A-Series. Ceny na razie nie znamy, ale przynajmniej wiemy, jak będą wyglądać.

Ktoś dostanie dziś burę w pracy. Na skutek pomyłki Google zapowiedział przedwcześnie słuchawki Pixel Buds A-Series, które są już dostępne w sprzedaży. Po 10 minutach od publikacji tweet został usunięty – jednak w Internecie nic nie ginie, multum osób uwieczniło tweeta zrzutem ekranowym.

Z zapowiedzi niestety zbyt wiele nie wynika. Ujrzeliśmy zdjęcie słuchawek oraz adnotację, że te wymagają Androida Marshmallow lub nowszego, by zaoferować pełnię swojej funkcjonalności, oraz że będą obsługiwać obecny w nowych wersjach Androida mechanizm szybkiego parowania (Fast Pair).

Google Pixel Buds A-Series – jakie będą? Ile będą kosztować?

Nie wiemy, czy Pixel Buds A-Series będą dostępne w wielu różnych wersjach kolorystycznych. Na udostępnionym zdjęciu widać dwukolorową wersję: biało-szarą. Dodatkowo, z innej omyłkowo wysłanej wiadomości wiemy, że nowe słuchawki będą miały też zieloną wersję.

Niestety na dziś to wszystko, co możemy na ich temat napisać. Słuchawki mają oferować dźwięk wysokiej jakości, jak ocenia Google – choć trudno, by ich producent napisał coś innego. Nie wiemy też, ile będą kosztować, choć dopisek A Series sugeruje niższą cenę od sprzedawanych za 179 dol. zwykłych Pixel Buds. Prawdopodobnie niższa cena wymusi pozbycie się gestów – co sugerują informacje zaszyte w mobilnej aplikacji do obsługi pixelowych słuchawek.