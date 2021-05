Konsola do gier jako prezent na komunię - poradnik dla rodzica. Jaką wybrać platformę i dlaczego

Konsole do gier to jedne z najpopularniejszych pomysłów prezentowych z okazji pierwszej komunii. Wielu opiekunów nie wie jednak, który model wybrać oraz od jakiego producenta. To właśnie z myślą o takich osobach powstał ten poradnik.

Wiodący producenci konsol dystrybuowanych w Polsce to Sony, Microsoft oraz Nintendo. W przypadku Sony możemy wybierać między rodzinami PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Microsoft oferuje urządzenia Xbox One oraz Xbox Series. Nintendo odpowiada z kolei za konsolę Nintendo Switch. Rozróżnienie nie kończy się na pięciu rodzinach konsol. W skład jednej serii może bowiem wchodzić kilka różnych modeli.

W skład rodziny PlayStation 4 wchodzą platformy PlayStation 4 (tzw. Slim) oraz PlayStation 4 Pro. Rodzinę Xbox One tworzą urządzenia Xbox One S. W skład serii PlayStation 5 wchodzą platformy PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Digital Edition. Rodzinę Xbox Series budują platformy Xbox Series S oraz Xbox Series X. Z kolei serię Nintendo Switch tworzą urządzenia Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite. Do tego dochodzą dyskontynuowane, ale wciąż obecne na rynku modele PlayStation 4 (Fat), Xbox One (Fat) oraz Xbox One X. Dla uproszczenia poradnika wyłączamy je jednak z naszych rozważań.

Łącznie daje to aż 9 różnych modeli konsol z 5 różnych serii, wyprodukowanych przez 3 producentów.

Takie zróżnicowanie może przyprawiać o ból głowy. Zwłaszcza, jeśli sami nie mamy bladego pojęcia o konsolach do gier. Na szczęście w poniższym poradniku skupiamy się nie tylko na opisaniu specyfiki każdej z serii urządzeń, ale także analizujemy atrakcyjność wszystkich produktów w oparciu o takie kryteria jak cena urządzenia, ceny samych gier, popularność mark czy atrakcyjność gier na wyłączność.

Chciałbym jednak podkreślić, że nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne nie zastąpi szczerej rozmowy. Prezenty niespodzianki są bardzo miłe, ale w przypadku towarów za kilkaset lub kilka tysięcy złotych kluczowe jest odpowiednie trafienie w gusta obdarowywanego. Dlatego szczerze zachęcam do wcześniejszego wysondowania potrzeb podopiecznego, a także zbadania tego, na czym grają jego koledzy i znajomi - otoczenie młodego gracza ma bardzo istotne znaczenie przy wyborze odpowiedniej platformy.

Rodzina konsol Xbox One - specyfika i atrakcyjność prezentowa

Xbox One to rodzina platform Microsoftu przypadająca na minioną, ósmą generację konsol trwającą od 2013 do 2020 roku. Przynależność do minionej generacji ma swoje plusy: na przestrzeni lat rynek został nasycony grami. Dzięki temu łatwo kupić używane tytuły w niższych cenach, na przykład na Allegro.

Xbox One S to jedyny wciąż produkowany przedstawiciel rodziny Xbox One. Konsola jest stosunkowo tania, ale ze względu na trudną dostępność platform w okresie komunijnym, a także ze względu na globalny deficyt podzespołów, sieci sprzedaży sprzedają Xboksa One S głównie w drogich zestawach (2500 zł) z dwoma padami, zestawami gier oraz dodatkowymi akcesoriami. Zdecydowanie nie rekomendujemy takiego zakupu.

W minionej generacji rodzina konsol Xbox One przegrała rywalizację z rodziną PlayStation 4 o serca i portfele graczy. Szacuje się, że na każdego sprzedanego Xboksa przypadały trzy - cztery konsole PlayStation. Xbox One posiadał gorszy katalog gier na wyłączność, ale bardziej opłacalną ofertę abonamentową: Xbox Game Pass (o ofertach abonamentowych później).

Za konsolę Xbox One S nie powinniśmy zapłacić więcej niż 999 złotych.

Xbox One S:

Cena sprzętu: 1/3 (w aktualnym okresie)

(w aktualnym okresie) Ceny nowych gier: 2/3

Opłacalność abonamentowa: 3/3

Gry i interfejs po polsku: 2/3

Atrakcyjność gier na wyłączność: 2/3

Popularność: 1/3

Nasza ocena platformy w 2021 roku: 3/5

Suma: 14/23

Rodzina konsol PlayStation 4 - specyfika i atrakcyjność prezentowa

PlayStation 4 to rodzina platform Sony przypadająca na minioną, ósmą generację konsol trwającą od 2013 do 2020 roku. Przynależność do minionej generacji ma swoje plusy: na przestrzeni lat rynek został nasycony grami. Dzięki temu łatwo kupić używane tytuły w niższych cenach, na przykład na Allegro.

Na rynku można znaleźć dwa modele PS4: PlayStation 4 Slim oraz PlayStation 4 Pro. Ten drugi jest odczuwalnie droższy, ze względu na bardziej wydajne podzespoły umieszczone w urządzeniu. Nie rekomenduję jednak jego zakupu. Dodatkowa moc PS4 Pro nie jest już tak atrakcyjna w perspektywie istnienia konsol PlayStation nowej, dziewiątej generacji, która zadebiutowała w 2020 r. Lepszym - bo tańszym - rozwiązaniem będzie PS4 Slim.

W minionej generacji rodzina konsol PlayStation 4 wygrała rywalizację z rodziną Xbox One o serca i portfele graczy. Szacuje się, że na każdego sprzedanego Xboksa przypadały trzy - cztery konsole PlayStation. PlayStation 4 cechuje lepszy i większy katalog gier na wyłączność, ale również mniej opłacalna oferta abonamentowa w porównaniu do programu Xbox Game Pass (o ofertach abonamentowych później).

PlayStation 4 Slim kosztuje aktualnie ponad 1100 - 1200 zł, ze względu na wysoki popyt w okresie komunijnym.

PlayStation 4 (Slim):

Cena sprzętu: 1/3 (w tym okresie)

(w tym okresie) Ceny nowych gier: 2/3

Opłacalność abonamentowa: 2/3

Gry i interfejs po polsku: 3/3

Atrakcyjność gier na wyłączność: 3/3

Popularność: 3/3

Nasza ocena platformy w 2021 roku: 3/5

Suma: 15/23

Rodzina konsol Nintendo Switch - specyfika i atrakcyjność prezentowa

Nintendo Switch to rodzina platform Nintendo przypadająca na przełom ósmej (minionej) oraz dziewiątej (aktualnej) generacji konsol. Switcha trudno przypisać do konkretnej generacji konsol stacjonarnych, ponieważ mówimy o urządzeniu hybrydowym: takim, które możemy zarówno podłączyć do telewizora w salonie, jak również wziąć ze sobą w podróż niczym tablet.

Na rynku można znaleźć dwa modele konsol Nintendo Switch: droższy Nintendo Switch oraz tańszy Nintendo Switch Lite. Ten drugi model działa wyłącznie w trybie przenośnym i nie możemy go podłączyć do telewizora. Droższy model posiada w zestawie stację dokującą umożliwiającą podłączenie do telewizora, a także wysuwane kontrolery pozwalające na komfortowe bezprzewodowe granie. Oba modele są zbliżone pod względem wydajności oraz długości działania na jednym ładowaniu w trybie tabletu.

Rodzina konsol Nintendo Switch odniosła spektakularny sukces sprzedażowy na całym świecie. Jednak w Polsce platformy Nintendo są uznawane za mniej popularne względem platform PlayStation. Nintendo jest także słabiej obecne w naszym kraju: ich gry są dostępne wyłącznie w języku angielskim, tak samo jak sam interfejs konsoli. Ze względu na mobilny charakter platformy, urządzenie nie jest tak wydajne jak konsole stacjonarne. Nintendo oferuje za to rewelacyjny i bardzo obfity katalog gier na wyłączność.

Ważne: kupując konsolę Nintendo Switch (wraz ze stacją dokującą umożliwiającą podłączenie do telewizora) zwracaj uwagę, aby kupić konsolę z czerwonym pudełkiem i oznaczeniem NSH006 / HAC-001(-01). To ulepszona wersja która lepiej zarządza napięciami, dłużej działając na jednym ładowaniu.

Nintendo Switch Lite kosztuje aktualnie około 950 zł, z kolei cena konsoli Nintendo Switch ze stacją dokującą do telewizora to około 1550 zł.

Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite:

Cena sprzętu: 3/3

Ceny nowych gier: 2/3

Opłacalność abonamentowa: 1/3

Gry i interfejs po polsku: 1/3

Atrakcyjność gier na wyłączność: 3/3

Popularność: 2/3

Nasza ocena platformy w 2021 roku: 4/5

Suma: 16/23

Rodzina konsol PlayStation 5 - specyfika i atrakcyjność prezentowa

PlayStation 5 to rodzina platform Sony przypadająca na aktualną, dziewiątą generację konsol trwającą od 2020 r. Przynależność do nowej generacji ma swoje plusy: mamy do czynienia ze sprzętem wydajnym oraz pożądanym, z zagwarantowanym wsparciem przez kilka długich lat. Z drugiej strony konsole dziewiątej generacji są niezwykle trudno dostępne na rynku, co wynika z dużego popytu na nie, połączonego z globalnymi niedoborami podzespołów w fabrykach. Popyt przewyższający podaż pozwala sieciom sklepów na zawyżanie cen konsol nowej generacji, a także sprzedawanie ich w drogich zestawach z wieloma niepotrzebnymi dodatkami.

Na rynku możemy znaleźć dwa modele konsol PlayStation 5: PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Digital Edition. Drugi wariant różni się brakiem napędu optycznego pozwalającego korzystać z gier na płytach. Alternatywą jest cyfrowa dystrybucja, czyli kupowanie i pobieranie gier do pamięci konsoli bezpośrednio z poziomu samej konsoli. Niestety, takie cyfrowe kopie - chociaż niezwykle praktyczne i zawsze pod ręką - nie nadają się później do odsprzedania. Dlatego mimo wszystko rekomenduję zakup droższego modelu z napędem. Zwłaszcza, jeśli nie znamy dokładnych preferencji (cyfra kontra pudełko) osoby obdarowywanej. PS5 z napędem umożliwia wymianę gier na płytach z kolegami, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę wysoką cenę gier na wyłączność na PS5.

PlayStation 5 kosztuje aktualnie ponad 3000 zł, ze względu na wysoki popyt, okres komunijny oraz niedobory podzespołów.

PlayStation 5:

Cena sprzętu: 1/3

Ceny nowych gier: 1/3

Opłacalność abonamentowa: 2/3

Gry i interfejs po polsku: 3/3

Atrakcyjność gier na wyłączność: 3/3

Popularność: 3/3

Nasza ocena platformy w 2021 roku: 5/5

Suma: 18/23

Rodzina konsol Xbox Series - specyfika i atrakcyjność prezentowa

Xbox Series to rodzina platform Microsoftu przypadająca na aktualną, dziewiątą generację konsol trwającą od 2020 r. Przynależność do nowej generacji ma swoje oczywiste plusy: mamy do czynienia ze sprzętem wydajnym oraz pożądanym, z zagwarantowanym wsparciem przez kilka długich lat. Z drugiej strony konsole dziewiątej generacji są niezwykle trudno dostępne na rynku, co wynika z dużego popytu na nie, połączonego z globalnymi niedoborami podzespołów w fabrykach. Popyt przewyższający podaż pozwala sieciom sklepów na zawyżanie cen konsol nowej generacji, a także sprzedawanie ich w drogich zestawach z wieloma niepotrzebnymi dodatkami.

Na rynku możemy znaleść dwa modele konsol Xbox Series: Xbox Series S oraz Xbox Series X. W przeciwieństwie do konkurenta w postaci PlayStation 5, w przypadku platform Xbox Series różnice między tymi modelami są gigantyczne i wykraczają daleko poza obecność napędu optycznego lub jego brak. Xbox Series S to tańszy, ekonomiczny model z możliwością uruchamiania gier w jakości 1440p i 1080p. Xbox Series X to droższy, potężniejszy model oferujący rozgrywkę w jakości 4K, będącą znakiem rozpoznawczym aktualnej, dziewiątej generacji konsol. Tańszy Series S ma o połowę mniej pojemny dysk SSD i nie posiada napędu optycznego (a więc uniemożliwia wymienienie się grami).

Nie ulega wątpliwości, że atrakcyjna cena konsoli Xbox Series S przemawia do wyobraźni wielu kupujących. Z drugiej strony, tańsze podzespoły sprawiają, że Series S jest w pewnym sensie pomostem między dwoma generacjami niż pełnoprawną konsolą 4K na miarę Series X czy PlayStation 5. Tak zasadnicze różnice między modelami S oraz X sprawiają, iż trudno wskazać lepszą konsolę do zakupu. Tutaj bardzo wiele zależy od potrzeb i preferencji użytkownika. Osobiście zdecydowanie wybrałbym droższy model, ale doskonale rozumiem, jak istotna jest cena w procesie podejmowania decyzji zakupowej. Dlatego warto pamiętać, że nawet tańszy Series S zaoferuje dostęp do najnowszych gier wideo i będzie go oferował przez kilka najbliższych lat.

Tańszy Xbox Series S kosztuje aktualnie 1200 - 1350 zł, z kolei cena konsoli Xbox Series X to około 2700 zł.

Xbox Series S:

Cena sprzętu: 3/3

Ceny nowych gier: 2/3

Opłacalność abonamentowa: 3/3

Gry i interfejs po polsku: 2/3

Atrakcyjność gier na wyłączność: 1/3

Popularność: 2/3

Nasza ocena platformy w 2021 roku: 4/5

Suma: 17/23

Xbox Series X:

Cena sprzętu: 2/3

Ceny nowych gier: 2/3

Opłacalność abonamentowa: 3/3

Gry i interfejs po polsku: 2/3

Atrakcyjność gier na wyłączność: 1/3

Popularność: 2/3

Nasza ocena platformy w 2021 roku: 5/5

Suma: 17/23

Konsola kontra moda i popularność - który sprzęt jest najbardziej „hot“?

Z perspektywy typowego konsumenta najbardziej pożądanymi konsolami będą oczywiście te najnowsze i najpotężniejsze: Xbox Series X oraz PlayStation 5. W Polsce silna jest zwłaszcza pozycja marki PlayStation, zbudowana w oparciu o świetny katalog gier na wyłączność, doprawiony profesjonalnym krajowym dubbingiem oraz szerokim wachlarzem działań marketingowych. Z perspektywy czystego popytu PS5 to aktualnie najbardziej pożądana konsola na świecie. Z tej perspektywy to zakupowy pewniak.

Niestety, im nowsza i potężniejsza konsola, tym wyższa jej cena. PlayStation 5 oraz Xbox Series X to w tym momencie dwie najdroższe platformy do gry. Tutaj stosunkowo tanią alternatywą jest Nintendo Switch Lite, którego kupimy poniżej tysiąca złotych. To platforma, która wciąż będzie wspierana przez kilka lat i doczeka się wielu nowych, świetnych gier na wyłączność. Musimy jednak brać pod uwagę, że marka Nintendo nie jest w Polsce aż tak pożądana jak marka PlayStation.

Osobiście nie widzę za to sensu w kupowaniu konsoli minionej generacji, o ile nie ogranicza nas budżet. Dzieci są szczególnie podatne na efekt nowości. Z kolei za dwa - trzy lata nowe gry wideo przestaną się ukazywać na Xboksie One oraz PlayStation 4, debiutując jedynie na Xboksach Series oraz PlayStation 5. Dlatego chociaż teraz może się nam wydawać, że zaoszczędziliśmy sporą sumkę, podopieczny zacznie się dopominać nowej konsoli znacznie szybciej niż w przypadku zakupu platformy dziewiątej generacji.

Konsole aktualnej generacji: PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite

PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite Konsole minionej generacji: PlayStation 4, PlayStation 4 (Slim), PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Xbox One S

Musisz o tym wiedzieć: czym jest wsteczna kompatybilność i dlaczego warto zwrócić na nią uwagę

Dodatkową zaletą konsol najnowszej generacji - PlayStation 5 oraz Xboksa Series - jest wykorzystanie pełnej, zautomatyzowanej wstecznej kompatybilności. To rozwiązanie, dzięki któremu na nowszej konsoli możemy uruchamiać gry ze starszej generacji. Xboksy Series pozwalają uruchamiać gry z Xboksów One, z kolei PlayStation 5 uruchamia gry z PlayStation 4. Dlaczego to takie istotne?

Ano dlatego, że dzięki wstecznej kompatybilności platformy nowej generacji zyskują dostęp do dziesiątek świetnych gier wydanych na przestrzeni lat 2013 - 2020. Gier, które można kupić znacznie taniej niż najnowsze produkcje. To świetna gratka zwłaszcza dla tych użytkowników, którzy nie mieli konsoli poprzedniej generacji. Wsteczna kompatybilność to jedna z bram do taniego konsolowego grania.

Konsole oferujące wsteczną kompatybilność: Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One S (z wybranymi grami), Xbox One X (z wybranymi grami), PlayStation 5

Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One S (z wybranymi grami), Xbox One X (z wybranymi grami), PlayStation 5 Konsole bez wsparcia wstecznej kompatybilności: PlayStation 4, PlayStation 4 (Slim), PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite

Nie pójść z torbami. Na której konsoli wydamy najmniej, dostając najwięcej w zamian?

Wysokobudżetowe gry wideo - zwłaszcza na konsolach - kosztują krocie. Najmniej przyjazne konsumentom jest z tej perspektywy Sony, sprzedając gry na wyłączność dla PlayStation 5 w cenach przekraczających 300 złotych od sztuki. To na ten moment negatywny rynkowy rekord. Nie oznacza to jednak, że gry dla Xboksów i konsol Nintendo są tanie. Nowe flagowe produkcje kosztują graczy około 250 - 280 zł.

Na szczęści nie trzeba pójść z torbami, aby zyskać dostęp do wielu świetnych gier na początek przygody z konsolą. Rozwiązaniem jest abonament, uiszczany w formie comiesięcznej opłaty. Takie rozwiązanie jest obecne na wszystkich wiodących konsolach, ale na każdej z nich działa inaczej.

W przypadku PlayStation 5 abonament PS Plus pozwala zyskać natychmiastowy dostęp do Kolekcji PlayStation Plus. To pokaźny zestaw rewelacyjnych gier z PlayStation 4, który uruchomimy na PlayStation 5 dzięki wstecznej kompatybilności. Do tego abonenci PS Plus co miesiąc otrzymują dostęp do trzech nowych gier, w które mogą grać tak długo, jak długo opłacają abonament.

Na konsolach Xbox najciekawszym rozwiązaniem jest Game Pass, powszechnie uważany za najbardziej przyjazny użytkownikowi, najciekawszy i najatrakcyjniejszy program abonamentowy. W ramach Game Passa otrzymujemy dostęp do ponad 100 gier dla rodzin Xboks One i Xboks Series, a sama biblioteka jest regularnie zmieniana i odświeżana. Co ważne, do Game Passa trafiają nawet najnowsze, świeżo wydane gry tworzone przez studia podległe Microsoftowi. Dzięki temu posiadacze Xboksów zawsze mogą ograć najnowsze hity, bez płacenia po 250 - 280 zł za pudełko.

Najgorzej wypada na tym polu Nintendo. Abonament Nintendo Switch Online jest kilkukrotnie tańszy od PS Plusa i Game Passa, ale w ramach subskrypcji gracze otrzymują dostęp wyłącznie do retro klasyków z dawnych konsol Nintendo: NES oraz SNES. Do tego systematycznie organizowane są darmowe weekendy okresy testowania płatnej gry.

Najlepsze gry na młodych graczy - na której konsoli?

Przez cały czas musimy pamiętać, z myślą o kim kupujemy drogi prezent. Do pierwszej komunii najczęściej przystępują dzieci w wieku 9 lat. Tak młode, wrażliwe osoby powinny grać wyłącznie w wybrane, wyselekcjonowane przez odpowiedzialnych dorosłych i opiekunów produkcje. Dlatego warto przyjrzeć się katalogowi gier dla dzieci na każdej z konsol.

W moim osobistym rankingu gier odpowiednich dla dzieci poniżej 12 roku życia zdecydowanie wygrywa Nintendo. Na konsoli Nintendo Switch możemy zagrać w wiele niezwykle przyjaznych serii, jak ponadczasowe Pokemony czy kultowy Mario. Switch absolutnie bryluje pod względem gier dla dzieci, a także gier rodzinnych, pozwalających wspólnie bawić się opiekunom razem z podopiecznymi. Wyścigi gokartów Mario Kart 8 Deluxe, rodzinne Super Mario Party czy zmuszający do wymachiwania rękoma Mario Tennis to tytuły uwielbiane przez dzieci, niezwykle przystępne i odpowiednie dla osób w każdym wieku. Niestety, Nintendo nie dystrybuuje gier ze wsparciem polskiego języka. Na szczęście w większości tytułów tego producenta znajomość dobra znajomość obcego języka nie jest konieczna.

Szeroką ofertę gier dla dzieci ma także PlayStation 5, biorąc pod uwagę, że konsola dopiero rozpoczyna swój cykl obecności na rynku. Na PS5 zagramy m.in. w bardzo dobre Astro's Playroom dołączane za darmo do każdej konsoli, w Sackboya: Wielką Przygodę pozwalającego bawić się czterem domownikom przed jednym ekranem czy w Ratchet and Clank: Rift Apart o tak pięknej oprawie wizualnej, że grę można pomylić z animacją Piksara.

Trzeba także pamiętać, że zarówno nowe konsole Xbox jak i PlayStation oferują dostęp do bogatego katalogu gier minionej generacji z lat 2013 - 2020 w ramach wstecznej kompatybilności, w tym wielu świetnych gier dla dzieci wydanych na przestrzeni tamtego czasu. Mam tutaj na myśli na przykład przygody smoka Spyro czy przecudowne Tearaway. Od razu zaznaczam, że zarówno Minecraft, jak również Fortnite jest dostępne na każdej konsoli, ale najlepiej działa na Xbox Series S oraz Xbox Series X.

Przykładowe gry dla 9-latka, które warto polecić:

Minecraft (PS5, PS4, XOX, XSS, XSX, Switch, Switch Lite)

Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Switch Lite)

Astro's Playroom (PS5)

Spyro Reiginited Trilogy (PS5, PS4, XOX, XSS, XSX, Switch, Switch Lite)

Super Mario Odyssey (Switch, Switch Lite)

Rocket League (PS5, PS4, XOX, XSS, XSX, Switch, Switch Lite)

Super Mario Party (Switch, Switch Lite)

Lego Marvel Superheroes 2 (PS5, PS4, XOX, XSS, XSX, Switch, Switch Lite)

Animal Crossing: New Horizons (Switch, Switch Lite)

Ratchet and Clank (PS5, PS4)

Super Mario 3D World (Switch, Switch Lite)

Którą konsolę kupiłbym własnemu dziecku, gdybym był rodzicem?

Biorąc pod uwagę zalety i wady każdej z platform, a także specyfikę 9-letniego gracza, postawiłbym na Nintendo Switcha. Swoją decyzję oparłem o trzy główne filary. Po pierwsze, chodzi o wcześniej wspomniane gry na wyłączność. Tytuły Nintendo nie należą do tanich, ale to powszechnie uznane produkcje potrafiące wzbudzić uśmiech na twarzy każdego dziecka, od Nowego Jorku po Warszawę. Uniwersalne pozytywne wartości, odpowiednio proste mechaniki, wysoka jakość produkcji i rozgrywka łącząca pokolenia - to swoista magia Nintendo, której nie uświadczymy na żadnej innej platformie. Będąc rodzicem, chciałbym, aby moje dziecko grało właśnie w odpowiednie do jego wieku, rozwijające gry jak Super Mario Odyssey czy Luigi’s Mansion 3.

Po drugie, hybrydowy aspekt Switcha jest nie do przecenienia. Fakt, że dziecko może zabrać konsolę ze sobą jak tablet czy smartfon otwiera szafę zupełnie nowych możliwości. Brzdąca można zająć jakościowymi grami podczas kilkugodzinnej podróży do babci, lotu samolotem czy czekania w kolejce do dentysty. Podopieczny gra wtedy w odpowiednie tytuły dla swojego wieku, odrywając się od toksycznych aplikacji na smartfony, którym bliżej do wirtualnych kasyn niż gier z prawdziwego zdarzenia.

Po trzecie w końcu, chodzi o cenę. Jasne, pierwsza komunia zdarza się raz w życiu, ale może warto pomyśleć nad tym, by zbytnio nie rozpieszczać dziecka. Na konsolę za kilka tysięcy przyjdzie czas później. Poza tym brzdąc nie doceni w pełni takich rozwiązań jak dźwięk Dolby Atmos czy jakość obrazu w 4K, oferowanych w najnowszych platformach do gier. Stąd właśnie Nintendo Switch. Platforma ma swoje wady, ale wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem dla 9-latka.