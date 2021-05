Huawei przecenia smartfony, laptopy i zegarki. Oto najciekawsze zestawy w niższych cenach

Huawei rozpoczął maj z przytupem. Wystartowała promocja, która może być świetną okazją do zaopatrzenia się w nowy telefon, laptop czy zegarek o świetnym stosunku możliwości do ceny.

Wiosennym porządkom w magazynie Huawei towarzyszą przeceny sięgające nawet 33 proc. Co znajdziemy w ofercie?

Huawei P30 Pro ze słuchawkami FreeBuds 3i – prawie tysiąc zł taniej.

Z modelem P30 Pro Huawei zdecydowanie nie szło na kompromisy. Wyświetlacz 6,47 cala z panelem OLED gwarantuje świetne odwzorowanie kolorów. Podzespoły nawet dziś oferują wydajność, której nie powstydziłoby się większość telefonów na rynku, a poczwórny aparat Leica wciąż jest klasą samą w sobie w sferze mobilnej fotografii. Zestaw uzupełnia pojemna bateria (4200 mAh) z szybkim ładowaniem i dostęp do usług Mobile Services z chmurą i aplikacjami.

Do zamówienia producent dołącza bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3i z wytłumianiem hałasu. Na baterii grają przez 3,5 godziny. Później można je szybko podładować w eleganckim case’ie.

To jednak nie wszystkie telefony, jakie przecenił Huawei:

Pierwszy 16-calowy MateBook D 16 za 3 499 zł.

Przez lata Matebooki stały się synonimem windowsowych laptopów o wysokiej wydajności i jakości wykonania, do której nie można było mieć najmniejszych zastrzeżeń. D16 dodaje do tej wyliczanki dużą matrycę o rozdzielczości FullHD i sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 4600H.

Na pokładzie znajdziemy też Windowsa 10 i 16 GB RAM-u. Producent dołącza również 3-letnią gwarancję, mysz i plecak. A to wszystko za 3,5 tys. zł.

Fani Intela również znajdą coś dla siebie. Za tę samą cenę dostaną MateBooka D 15 z procesorem Intel 11 generacji.

Tytanowy korpus, szafirowe pokrycie ekranu i wodoodporność do pięciu atmosfer - dzięki tym trzem cechom model GT2 Pro wyróżnia się spośród konkurencji. To jednak uniwersalny smartwatch, który sprawdzi się w czasie uprawiania sportów ekstremalnych, ale również odpowiadania na powiadomienia czy analizy snu. Do tego oferuje precyzyjny GPS, a w promocji ze słuchawkami FreeBuds Pro można go nabyć za 1399 zł.

Przeglądając ofertę trafiłem jeszcze na:

Smartwatch FIT Elegant za 449 zł,

Band 4 za 99 zł ( na zdjęciu poniżej).

Majowa promocja to jednak o wiele więcej produktów. Zachęcam do samodzielnej eksploracji zestawów słuchawek czy tabletów. W obniżonej cenie można je dostać do 2 czerwca. W przypadku laptopów promocja trwa do 23 maja.

*Tekst powstał we współpracy z Huawei.