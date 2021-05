Dobra promocja na jedne z najlepszych laptopów na rynku. Czas na zakup Matebooka

Kto by pomyślał, że tak młoda na rynku notebooków firma wprowadzi na rynek produkty, które zawstydzą branżowych weteranów. Trudno o lepszego ultrabooka od Matebooka. A te dostępne są z wysokim rabatem.

Projektowanie porządnych notebooków nie jest łatwym zadaniem. Przekonało się o tym wiele młodych firm, które miało wysokie ambicje – po czym ich produkty oferowały jakość daleką od oczekiwanej. Dlatego też gdy lata temu Huawei wypożyczył mi komputer swojej produkcji do testów, nie miałem zbyt wysokich oczekiwań. Ot, kolejna firma z Chin, która jedyne co może zaoferować, to niską cenę.

Testy zakończyły się nie tylko przypominającą laurkę recenzją, to na dodatek od razu ten komputer kupiłem. Niniejszy tekst powstaje na Matebooku X Pro pierwszej generacji – gdy go kupowałem lepszego ultrabooka na rynku tak po prostu nie było. A jakby tego było mało, był on istotnie tańszy od sztandarowych modeli konkurencji.

To było dwa lata temu. I wiecie co się od tej pory zmieniło? Absolutnie nic. Każda kolejna generacja Matebooków jest istotnie usprawniania względem rewelacyjnego pierwowzoru. Matebooki X to ultrabooki dla najbardziej wymagających użytkowników: to energooszczędne i eleganckie ultrabooki klasy premium. Z kolei Matebooki D to komputery dla masowego klienta w bardzo atrakcyjnych cenach – choć nadal wysokiej jakości.

Jeżeli ktoś z was rozważa zakup takiego komputera, to właśnie trafia się na to szczególna okazja. Te są dostępne w sklepie Huawei z wysokimi rabatami. W ekstremalnym przypadku można zaoszczędzić nawet 1366 zł.

Notebooki Huawei Matebook w świetnej promocji. Lista ofert.

Rabatem został objęty sztandarowy model. A więc Matebook X Pro. Wyposażony w doskonałej jakości wyświetlacz o proporcjach 3:2 komputer napędzany jest przez układ Core i7-1165G7 z 16 GB RAM i 512 GB pamięci SSD. Sprzęt dostępny jest w cenie 7499 zł. Za symboliczną złotówkę możemy do niego dokupić plecak, mysz, ruter AX3 Dual Core oraz głośnik Huawei Sound.

Do kupienia jest również 15,6-calowy Matebook D 15 z układem Core i5-1165G7 z 16 GB RAM i 512 GB pamięci SSD. Tego laptopa można kupić za 3499 zł, a za dodatkową złotówkę dokupić plecak i mysz. Przeceniony też został zeszłoroczny Matebook D 15 z procesorem Core i5-10210U – w cenie 3199 zł i tymi samymi prezentami za złotówkę do wyboru.

Ostatnim z przecenionych laptopów jest zeszłoroczny 14-calowy Huawei Matebook D14. Laptop z układem Core i5-10210U, 16 GB RAM i 512 GB pamięci SSD dostępny jest w cenie 3199 zł. Dodatkowa złotówka zapewni nam plecak, a kolejna myszkę.

Wszystkie oferty dostępne są pod tym adresem.

No dobrze, ale czemu właściwie Matebook? Dlaczego notebooki i ultrabooki od Huawei są tak konkurencyjne?

Bardzo dobre pytanie. Wszak z samej konfiguracji to nie wynika. Najnowsze układy Intela są przecież dostępne również w wielu innych laptopach, często w podobnych konfiguracjach jeśli chodzi o RAM i pamięć. Odpowiedzią na to pytanie jest jakość. Jeżeli ktoś jeszcze ma w głowie dawno nieaktualny stereotyp o niskiej jakości produktów z Chin, to Matebooki raz na zawsze go z niego wyleczą.

Sztandarowy Matebook X Pro ma jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku. Proporcje 3:2 zapewniają większą przestrzeń roboczą, imponują też kontrast, jasność i pokrycie palety barwnej. Dodatkowo wszystkie Matebooki mają ekrany otoczone bardzo smukłą ramką, dzięki czemu sprzęt nie tylko wygląda efektownie, ale jest też mniejszy – przy zachowaniu dużej powierzchni wyświetlacza.

Wszystkie Matebooki wykonane są z materiałów wysokiej jakości – czy to stopów metalu w droższych modelach, czy z wysokiej jakości tworzywa w tańszych. Komputery Huaweia mają też rewelacyjne klawiatury – żyję z pisania tekstów, więc jest to cecha dla mnie niezwykle ważna. Klawiatura Matebooków jest niemalże idealna.

Ważną kwestią jest też kultura pracy. Komputery Huaweia są doskonale zestrojone, dzięki czemu zachowują idealną równowagę pomiędzy wydajnością, emitowanym hałasem i temperaturą pracy. Dodatkowo, Huawei jak mało który producent współpracuje z Microsoftem celem jak najlepszego dopasowania systemu operacyjnego do komputera – w Matebookach nie znajdziemy crapware’u, wszystkie sterowniki są bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu komputery te pracują szybko i stabilnie.

Trudno się do czegokolwiek przyczepić, a sam mogę ręczyć za trwałość tych komputerów – mój Matebook X Pro ciężko ze mną pracuje już trzeci rok, nie oszczędzam go ani trochę. A nadal zachowuje się jakby był nowiutki, prosto ze sklepu. Z tej promocji zdecydowanie warto skorzystać.

*Tekst powstał przy współpracy z firmą Huawei