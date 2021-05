Apple Music - jak zrezygnować, jak przestać płacić? Poradnik krok po kroku

Apple Music to Apple’owski serwis streamingowy. Nie jest jednak jedyny na rynku, a odchodząc od niego, możemy znaleźć lepsze rozwiązanie, które bardziej do nas przemówi. Jeśli chcemy spróbować czegoś nowego, musimy najpierw uchronić się przed niechcianymi opłatami.



Jak więc zrezygnować z Apple Music?

Apple Music: jak przestać płacić?

Aby przestać płacić za Apple Music, należy anulować subskrypcję. Jeśli korzystamy pierwszy raz z Apple Music, warto pamiętać, że anulowanie subskrypcji w bezpłatnym okresie próbnym spowoduje natychmiastową utratę dostępu do usługi.



Anulowanie subskrypcji na urządzeniach iPhone, iPad, iPad touch jest najszybszą opcją. Na początku należy wejść aplikację „Ustawienia” i w swoje imię i nazwisko. Następnie klikamy na „Subskrypcje” i wybieramy odpowiednią subskrypcję, którą chcemy usunąć. Wybieramy „Anuluj subskrypcję” i w ten sposób usuwamy niechcianą usługę.



Z kolei ten sam proces, tylko że na komputerze Mac wygląda nieco inaczej.



Proces rozpoczynamy od wejścia w App Store i zalogowania na swoje konto. Klikamy w ikonę konta (lewy dolny róg ekranu), opcję „Pokaż informacje” (na górze okna), a następnie szukamy sekcji „Subskrypcje” i wybieramy opcję „Zarządzaj”.

Wchodzimy w opcję „Edycja” i klikamy „Anuluj subskrypcję”. Po tym nasza subskrypcja znika.



Subskrypcję płatną możemy zakończyć również z poziomu internetowego odtwarzacza - należy wejść na tę stronę.



Proces anulowania subskrypcji możemy wykonać również przez komputer z systemem Windows. Potrzebujemy do tego aplikacji iTunes.

Na początek wchodzimy w „Konto” i „Pokaż moje konto”. W sekcji „Ustawienia” znajdujemy „Subskrypcje” i klikamy opcję „Zarządzaj”. Na koniec wybieramy kolejno „Edycja” i „Anuluj subskrypcję”.

I analogicznie jak w poprzednich przypadkach - subskrypcja znika.



