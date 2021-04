Microsoft chce dogodzić i amatorom, i specjalistom. Kompromisem ma być Windows Tools

Aplikacja Ustawienia już niemal całkowicie zastępuje Panel sterowania ze starych wersji Windowsa. Niektórzy zaawansowani użytkownicy tęsknią jednak za kompaktowym interfejsem samego modułu. Microsoft szykuje dla nich ciekawą niespodziankę.

Przez wiele, wiele lat wszelkie ustawienia komputera i systemu operacyjnego zmieniało się w Panelu sterowania. Jednak wraz z premierą Windowsa 8 wprowadzono zupełnie nowy moduł – o oczywistej nazwie Ustawienia. Początkowo był on bardzo ułomny, jednak z aktualizacji na aktualizację stawał się coraz bardziej użyteczny. Dziś, w najnowszej edycji Windowsa 10, bardzo rzadko użytkownik kierowany jest do starego Panelu. Bo nie ma już takiej potrzeby.

Panel sterowania (po lewej) kontra Ustawienia w Windows 10.

Sęk w tym, że Ustawienia to moduł projektowany dla wszystkich. Czyli dla zaawansowanych użytkowników, ale też i zwykłych Kowalskich, którzy w nosie mają tę całą informatykę i chcą bez frustracji pracować na komputerze. Tak zwani poweruserzy wolą specjalistyczne narzędzia i od lat mocno kręcą nosem na plany wyeliminowania Panelu sterowania z Windowsa.

Wtem, niespodzianka. Microsoft testuje zupełnie nową sekcję Panelu sterowania. Windows Tools to zasobnik najważniejszych narzędzi dla zaawansowanego użytkownika.

W najnowszej testowej kompilacji Windows 10 Dev znajduje się zupełnie nowy moduł Panelu sterowania, który łatwo przegapić. Microsoft nie wspominał o nim w żadnym z oficjalnych komunikatów. Znajduje się on w Panelu sterowania w sekcji Narzędzi administracyjnych. Biorąc pod uwagę jego głębokie zagnieżdżenie oraz (póki co) brak spolszczenia można założyć, że ten moduł będzie eksponowany nieco bardziej dopiero za jakiś czas.

Omawiany moduł nosi tymczasową nazwę Windows Tools. Sam w sobie nie zawiera żadnych nowych narzędzi. Grupuje jednak w ramach jednego interfejsu aplety zaawansowanych ustawień systemu, sieci i komputera – rzeczy bardziej przydatne adminom niż użytkownikom indywidualnym. Oraz klasyczne aplikacje utrzymywane wyłącznie z uwagi na zgodność wsteczną – jak Internet Explorer, Windows Media Player czy Przeglądarka 3D.

Ciekawy ruch. Należy zaznaczyć, że nowości testowane w ramach kanału Dev mogą, ale nie muszą trafić do jednej z przyszłych aktualizacji normalnego Windowsa 10. Jednak sam fakt testów takiego modułu sugeruje, że aplety Panelu sterowania prędko nie znikną. I – przynajmniej do niektórych celów – poweruserzy dalej będą mogli korzystać z nich, zamiast z nowoczesnych Ustawień. Te są na pewno bardziej intuicyjne i łatwiejsze w obsłudze. Jednak to klasyczne wersje bez wątpienia prezentują na ekranie dużo więcej informacji, przez co bywają dużo wygodniejsze dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników.