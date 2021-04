Wysyp błędów i lagów. Kwietniowa aktualizacja Windowsa 10 sprawia problemy

Z Internetu dociera coraz więcej gniewnych skarg na kwietniową aktualizację Windowsa. Użytkownicy donoszą o licznych problemach – z profilami, stabilnością, łącznością internetową i grami wideo.

Kwietniowe łatki bezpieczeństwa u większości użytkowników wymogły co najwyżej konieczność ponownego uruchomienia komputera. Pewna grupa donosi jednak o problemach – i to poważnych. Kwietniowa łatka do Windowsa 10 (KB5001330) usuwa nowowykryte luki bezpieczeństwa i nie wnosi żadnych nowych funkcji – ale u niektórych sprawia poważne problemy.

W Centrum opinii (usługa do zgłaszania błędów w Windowsie), na oficjalnym forum Microsoftu i w mediach społecznościowych nie brakuje skarg na względnie poważne problemy po zaktualizowaniu systemu. Nie są to krytyczne usterki – ale to niewielka pociecha.

Windows 10 wiesza się i kiepsko działa po kwietniowej aktualizacji? Nie jesteś sam.

Symptomy problemów różnią się w zależności od użytkownika. Część donosi, że usługa Windows Update w ogóle ma problem z instalacją łatki. Czy to w wyniku automatycznego działania, czy też po próbach ręcznej instalacji – próbom towarzyszy komunikat o błędzie. Ten z czasem znika, a system w końcu jest łatany przed najnowszymi zagrożeniami.

To jednak początek problemów. Niektórzy tracą dostęp do swojego konta użytkownika, a w zamian są logowani na konto gościa. Są więc zmuszeni do uruchomienia konta administratora i ręcznego przeniesienia danych do nowego profilu użytkownika. Inni donoszą o niestabilnej pracy komputera, zaś jeszcze inni o problemach z łącznością internetową – a konkretniej z problemach z usługą DNS. Niektórzy też skarżą się na spadek wydajności ich komputera w grach wideo.

Aktualizację można odinstalować udając się do Ustawień, tam Aktualizacja i zabezpieczenia, następnie Windows Update, następnie Wyświetl historię aktualizacji i wreszcie Odinstaluj aktualizacje. Radziłbym jednak to uczynić tylko w razie braku innej możliwości – kwietniowa łatka, mimo iż potencjalnie wadliwa, zawiera liczne poprawki związane z bezpieczeństwem.