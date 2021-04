Telewizory TCL na 2021 r.: QLED, Mini LED i pełna obsługa nowych konsol do gier. Nie jest drogo

TCL niezmiennie agresywnie walczy o polskich klientów. Najnowsze telewizory tego chińskiego producenta w teorii są niemalże bez wad. Bardzo dobrym parametrom technicznym towarzyszą całkiem atrakcyjne ceny.

Właśnie zakończyła się konferencja prasowa, podczas której TCL zaprezentował nowe telewizory na bieżący rok, oraz jeden nowy soundbar. Konkretniej, prezentowana była seria C na bieżący rok i modele C725, C728 i C825 – dostępne w przekątnych od 43 do 75 cali.

Wszystkie telewizory z linii C wykorzystują technikę kwantowej kropki (QLED), a więc wyświetlacze pokryte są dodatkowa warstwą nanokryształów, co umożliwia im na całkowite pokrycie kinowej palety barwnej. Dodatkowo, model C825 wykorzystuje podświetlenie Mini LED, dzięki czemu ma w teorii oferować bardzo wysoki kontrast, nie tak bardzo odbiegający od OLED-owej poprzeczki.

TCL na 2021 r., seria C. QLED zapewni kolory, Mini LED kontrast. A co z obsługą aplikacji i konsol do gier?

TCL C825

Nowe telewizory obsługują wszystkie uznane przez usługodawców VOD standardy obrazu. To oznacza, że możemy liczyć na odtwarzanie materiałów w pełnej jakości zarówno masterowanych pod Dolby Vision, jak i pod HDR10+. Dodatkowo, modele C728 i C825 obsługują Dolby Vision IQ, czyli potrafią dostosowywać parametry obrazu w materiałach w Dolby Vision do aktualnie panujących warunków oświetleniowych w salonie.

Modele C728 i C825 wyposażone są w złącze HDMI 2.1 o pełnej przepustowości, co jest świetną wiadomością dla graczy. To oznacza nie tylko obsługę standardów ALLM (automatyczny Tryb Gry), jak i VRR (możliwość synchronizacji pracy matrycy z układem graficznym konsoli do gier), ale też zabawę w rozdzielczości Ultra HD przy nawet 120 kl./s. Model C725 wyposażony jest w 60-hercową matrycę, więc mimo obecności HDMI 2.1 i w tym modelu, tryb 4K @ 120 Hz nie jest dostępny.

TCL C728

Wszystkie nowe telewizory zawierają dekoder dźwięku Dolby Atmos i zgodny z nim system audio. Model C825 dodatkowo wyposażony jest w subwoofer. System audio we wszystkich nowych telewizorach TCL został opracowany przez firmę Onkyo.

Telewizory pracują pod kontrolą Android TV 11 i są zgodne z Amazon Alexa. Dodatkowo, model C825 wyposażony jest w kamerę internetową, dzięki czemu można telewizor wykorzystać do wideorozmów – na przykład za pośrednictwem Google Duo bądź innego komunikatora dla Android TV.

TCL C725

TCL seria C na 2021 r. – ceny i dostępność.

TCL C825 55″ – 6000 zł

TCL C825 65″ – 8000 zł

TCL C725 43″ – 2200 zł

TCL C725 50″ – 2900 zł

TCL C725 55″ – 3400 zł

TCL C725 65″ – 4500 zł

TCL C725 75″ – 6000 zł

TCL C728 55″ – 3900 zł

TCL C728 65″ – 5000 zł

TCL C728 75″ – 7000 zł.

W teorii, na papierze, wygląda to bardzo zachęcająco.

Jest jeszcze nowy soundbar. To TCL TS8132 z obsługą Dolby Atmos.

Nowy soundbar od TCL to grajbelka typu 3.1.2 z zewnętrznym subwooferem. Urządzenie obsługuje Chromcasta, Asystenta Google, AirPlay i Alexę. Jest też bardzo elastyczne: obsługa eARC gwarantuje dźwięk w pełnej jakości bez zbędnej plątaniny kabli. Z kolei funkcja pass-through obsługuje format Dolby Vision. Niestety, TCL jeszcze nie podał ceny nowego soundbara. Czekamy z niecierpliwością.