Oryginalny, nieodpakowany z pudełka kartridż z grą Super Mario Bros. na konsolę NES został wylicytowany za kwotę grubo ponad pół miliona dolarów – bijąc rekord ustanowiony przez Super Mario Bros. 3.

Jeżeli ktoś chce zagrać w oryginalne Super Mario Bros. sprzed ponad trzech dekad – nie jest to większym problemem, a już na pewno nie wymaga to wydawania astronomicznych kwot. Gra dostępna jest chociażby w ramach usługi Nintendo Switch Online. Oryginalna, nie żadna piracka przeróbka.

Jeżeli jednak kogoś najdzie ochota na kupno nieużywanego, nieodpakowanego z oryginalnego pudełka kartridża z Super Mario Bros. w wersji na konsolę, na którą został pierwotnie wydany – oj, to zupełnie inna para kaloszy. Szykujcie grube portfele.

Miał ponad 30 lat, a pachniał nowością. Kartridż z Super Mario Bros. wylicytowany za 660 tys. dol.

To tym samym oznacza, że Super Mario Bros. stał się najdroższą grą świata. Dotychczasowy rekord należał do Super Mario Bros. 3, które ktoś kupił za marne 156 tys. dol. Do tej pory najdroższa zarejestrowana transakcja dotycząca Super Mario Bros., tego pierwszego, była w kwocie 114 tys. dol.





To czwarta wersja produkcyjna kartridża z Super Mario Bros., trafiła ona na amerykański rynek w 1986 r. Jej produkcja została wstrzymana raptem rok później – kolejna wersja kartridża zawierała dodatkowy znak towarowy Nintendo Entertainment System.