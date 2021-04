SKGE: tajemniczy skrót, który ułatwi życie właścicielom aut elektrycznych

System Kontroli Gniazd Elektrycznych produkowany przez warszawską spółkę MindMade umożliwia bezproblemowe ładowanie pojazdów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i rozwiązuje problemy z jego rozliczaniem. Zapobiega też sąsiedzkim konfliktom.



„Proszę natychmiast odłączyć ten samochód, nie będzie pan nas wszystkich okradał!” – usłyszał któregoś razu mój znajomy, gdy na parkingu podziemnym w bloku chciał podładować testowy samochód elektryczny, używając gniazdka przy swoim miejscu. Sąsiedzi nie widzieli problemu w podłączaniu tam odkurzacza, ale gdy podłączył auto, uznali, że tak być nie może. Inny kolega po naładowaniu pojazdu rano znalazł za wycieraczką kartkę, na której zarządca wspólnoty kategorycznie zabrania mu ładowania samochodu.

To nie jest odosobniony przypadek



Takich historii jest mnóstwo i da się je usłyszeć nie tylko od wielu dziennikarzy motoryzacyjnych, ale i od osób, które mają własne samochody elektryczne lub hybrydowe plug-in, z wtyczką. Całkiem możliwe, że łatwiej spotkać sąsiadów lub wspólnotę mieszkaniową, którzy będą mieli coś przeciwko ładowaniu, niż takich nie stwarzających problemów.

Główny zarzut pod adresem właściciela auta elektrycznego dotyczy rzekomych ogromnych rachunków za prąd. Jeśli gniazdo jest publiczne, nie da się w jasny sposób rozliczyć za ładowanie i inni mieszkańcy twierdzą, że nie chcą „sponsorować” cudzej jazdy. Pewnym rozwiązaniem jest instalacja podliczników, ale na to zazwyczaj nie zgadzają się same wspólnoty.

Podobny kłopot miał inżynier pracujący w MindMade

MindMade to spółka wchodząca w skład GRUPY WB, czyli jednego z największych polskich koncernów z branży zaawansowanych technologii. Przedsiębiorstwo projektuje i dostarcza m.in. rozwiązania do bezprzewodowej łączności specjalnej i bezpieczeństwa energetycznego.



Inżynier nie mógł naładować w garażu elektrycznego Nissana Leafa, którym akurat jeździł. Sytuacje tego typu bywają podstawa stworzenia wielu wynalazków i produktów. Nie inaczej było w tym wypadku.

Tak powstał System Kontroli Gniazd Elektrycznych





SKGE, co jest skrótem od System Kontroli Gniazd Elektrycznych, może kupić każdy, ale najbardziej zainteresowani będą deweloperzy i zarządcy nieruchomości. Głównym celem jest wprowadzenie taniego i dostępnego rozwiązania, które pozwoliłoby na jednoznaczne rozliczanie kosztów poboru energii.

Co daje SKGE?

Po pierwsze, umożliwia rozliczanie zużycia z konkretnego gniazda. Eliminuje to sytuacje, w których wspólnota uważa, że posiadacz auta elektrycznego ładuje pojazd na koszt innych.



Oczywiście zasilanie akumulatorów samochodu elektrycznego (BEV) nie jest jedyną czynnością, którą można wykonywać dzięki SKGE. „Gniazdka” świetnie nadają się także do ładowania coraz popularniejszych hybryd plug-in, elektrycznych hulajnóg czy rowerów. Można też podłączyć do nich odkurzacz albo kompresor. System wcale nie musi być instalowany w garażu. Hulajnogi lub inne sprzęty można ładować w hotelowym korytarzu, pomieszczeniu technicznym lub rowerowni.







Co więcej, System Kontroli Gniazd Elektrycznych pozwala na zabezpieczenie gniazda, które należy do konkretnego mieszkańca. Dzięki temu nie wydarzy się sytuacja, w której sąsiad – albo ktoś zupełnie obcy – podłączy się ze swoją wtyczką przy naszym miejscu parkingowym i nabije nam rachunek. Zabezpieczenie jest realizowane kartą zbliżeniową. Trzeba ją przyłożyć, by rozpocząć korzystanie z gniazda. Zamiast niej można używać też aplikacji na telefon z funkcją NFC.



Na parkingach w blokach niektórzy bywają też na tyle złośliwi, że odłączają kable sąsiadom, by podłączyć swoje. W przypadku SKGE taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Po odłączeniu wtyczki kolejne ładowanie może się rozpocząć dopiero po ponownej autoryzacji kartą albo telefonem.

Różne odmiany SKGE

W bardziej rozbudowanej istnieje możliwość rozliczania zużycia nie „na gniazdo”, tylko „na użytkownika”. Może to być przydatne w sytuacji, gdy mowa o kilku gniazdach na dużym parkingu, które dostępne są dla wszystkich mieszkańców.



System Kontroli Gniazd Elektrycznych może też zabezpieczać przed przeciążeniem sieci. Jest dostosowany do takiego sterowania procesem ładowania przez poszczególne gniazda, aby nie przekroczyć pewnych granic. Obecnie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, ale za kilka lat – gdy auta elektryczne i hybrydowe staną się bardziej popularne – kwestia wydajności sieci zacznie mieć znaczenie.







Dostępne są różne wersje systemu. Przykładowo, w podstawowej dozorca (lub inna osoba zajmująca się w bloku kwestiami technicznymi) zbiera informacje o zużyciu, odczytując dane z poszczególnych modułów umieszczonych bezpośrednio przy gniazdach. W zaawansowanej, dzięki centralnemu modułowi dostępu będzie mógł to zrobić bez konieczności wybierania się na spacer. Cały system działa w trybie offline – w końcu w garażach podziemnych często zdarzają się problemy z zasięgiem.

Korzyści, które SKGE daje użytkownikom

System Kontroli Gniazd Elektrycznych jest produktem kierowanym przede wszystkim do deweloperów, zarządców nieruchomości, właścicieli hoteli i innych inwestorów. Co im daje SKGE?



Przede wszystkim, pozwala na… dostosowanie budynków do rzeczywistości trzeciej dekady XXI wieku i przygotowanie ich na przyszłość. W tej chwili – niestety – mało który deweloper myśli o tym, by inwestycja była gotowa na nadchodzącą „inwazję” pojazdów elektrycznych. Gniazda przy miejscach parkingowych wcale nie są oczywistością, a jeśli nawet się zdarzają, mieszkańcom i tak trudno z nich korzystać z powodu problemów z rozliczaniem się.







Mieszkanie kupuje się zwykle na wiele lat – czasami kilkanaście, często i kilkadziesiąt. W takiej perspektywie czasowej, samochody i inne pojazdy elektryczne na pewno staną się bardziej popularne, a może i będą jedyną opcją. Wiele państw europejskich już zapowiada zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2030 roku. Polska prędzej czy później pewnie będzie musiała pójść podobną drogą. Nawet jeśli nie zrobi tego tak drastycznie, to nowe podatki dla użytkowników „klasycznie” napędzanych samochodów mogą być nieuniknione.

Mieszkańcy zapewne docenią, że budynek jest przygotowany na takie sytuacje. Nawet jeśli ktoś nie chce mieć w najbliższej przyszłości żadnego elektrycznego pojazdu, polubi możliwość podładowania akumulatora lub podpompowania kół z kompresora.



Wspólnota mieszkaniowa wraz z wprowadzeniem Systemu Kontroli Gniazd Elektrycznych zyskuje też uproszczenie rozliczeń i możliwość łatwiejszego sprzątania terenów wspólnych. Ważne jest także… zapobieganie konfliktom sąsiedzkim, które psują atmosferę i dokładają zarządcom pracy przy ich rozstrzyganiu.

Ważne – SKGE pozwoli spełnić wymogi ustawy o elektromobilności

Coraz głośniej słychać głosy o tym, że nowa ustawa przygotowywana przez Ministerstwo Klimatu będzie narzucała deweloperom konieczność zainstalowania gniazdek umożliwiających ładowanie pojazdów elektrycznych przy połowie miejsc parkingowych w inwestycji. SKGE idealnie odpowiada na te potrzeby i pozwala rozwiązać problem prosto i relatywnie tanio.

Alternatywą dla rozwiązania zaproponowanego przez MindMade są przede wszystkim tzw. „wallboxy”. Za ich pomocą również można ładować prądem zmiennym. Są jednak o wiele droższe, za to pozwalają na skrócenie czasu ładowania. Jednak główną zaletą Systemu Kontroli Gniazd Elektrycznych jest umożliwienie „powolnego ładowania”, czyli prądem do 16A.





W większości przypadków to wystarczające dla samochodów elektrycznych. Zwłaszcza jeśli chodzi o podładowanie wozu używanego w trybie miejskim, czyli przejeżdżającego 30-40 km dziennie. Oba podejścia mają rację bytu. Żadne jednak nie zastąpi szybkich ładowarek wysokoprądowych, kiedy zależy nam na jak najkrótszym czasie ładowania.



System Kontroli Gniazd Elektrycznych może być montowany również w już istniejących budynkach. Jeśli czytają nas przedstawiciele firm deweloperskich albo wspólnot mieszkaniowych: zachęcam, by przemyśleli takie ułatwienie życia mieszkańcom i… sobie. Przyszłość nadejdzie o wiele szybciej niż można by się tego spodziewać. Warto się na nią przygotować.



Materiał powstał we współpracy z firmą MindMade wchodzącą w skład GRUPY WB.