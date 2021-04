Segway zrobił motocykl i mu wyszło. Apex H2 wygląda jak z filmów TRON

1 interakcji

Segway kojarzy się głównie z samojezdnymi pojazdami elektrycznymi, ale w ofercie firmy pojawiły się właśnie produkty z zupełnie innej kategorii. Powitajcie elektryczne motocykle Apex H2.

Na ofertę marki Segway, wykupionej pół dekady temu przez chińskiego Ninebota za 80 mln dol., składały się z początku przede wszystkim charakterystyczne maszyny ułatwiające i przyspieszające przemieszczanie się. Nazywane są one fachowo dwuśladowymi, dwukołowymi, jednoosobowymi pojazdami elektrycznymi, a na pierwszy rzut oka przypominają skrzyżowanie deskorolki z hulajnogą. Wprowadza się je w ruch poprzez wychylenie ciała.

Z biegiem lat Segway zaczął produkować wiele innych typów produktów oprócz Segwayów PT, czyli tych osobistych środków transportu. Jego portfolio rozrosło się o klasyczne elektryczne hulajnogi oraz typowe deskorolki z akumulatorem, a także o go-karty, roboty dostawcze itp. Niedługo dołączy do nich zupełnie nowy typ pojazdu zasilanego zarówno energią elektryczną, jak i wodorem. Apex H2, gdyż to o nim mowa, to futurystyczny motocykl.

Ninebot prezentuje motocykle Apex H2 marki Segway

Zapowiedziany właśnie Apex H2 to rozwinięcie koncepcji z 2019 r. Przywodzi na myśl motocykle świetlne poruszające się po cyberprzestrzeni z serii TRON. Został w dodatku wyposażony w napęd hybrydowy, a energię czerpie zarówno ze wbudowanego akumulatora, jak i z wymiennych pojemników wypełnionych wodorem.

To właśnie połączenie tych dwóch technologii ma gwarantować lepsze osiągi niż w przypadku typowego silnika opartego o prąd z utrzymaniem relatywnie niewielkiego wpływu na środowisko. Ma on niższy poziom niż w przypadku silników spalinowych, a z rury wydechowej Apex H2 wydobywa się… para wodna.

Segway Apex H2 będzie przyspieszał od zera do setki w mniej niż cztery sekundy.

Oprócz tego dowiedzieliśmy się, iż silnik o mocy 80 KM (59 kW) ma zagwarantować maksymalną prędkość motocykla Apex H2 na poziomie ok. 150 km/h. Część odbiorców może być jednak rozczarowana tym konkretnym modelem, gdyż wykorzystano w nim dość nietypowe zawieszenie, które wzorowane jest budzącym kontrowersje systemie RADD (Rotationally Advanced Design Development).

Jak na ten pomysł zareagują konsumenci, dowiemy się już za dwa lata, gdyż Segway Apex H2 trafi do produkcji w 2023 r. Ninebot poinformował przy tym, iż jego nowy sprzęt będzie sprzedawany w cenie wynoszącej ok. 10,7 tys. dol. Oznacza to, że w naszym kraju zapłacimy za niego, nie licząc oczywiście podatków i cła, nieco ponad 40 tys. zł.