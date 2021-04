Pac-Man w multiplayerze. Tak, tak, dobrze przeczytałeś

Abonenci usługi Nintendo Switch Online będą mogli zagrać na wyłączność w unikatową wersję kultowego klasyka z automatów do gier. Pac-Man 99 to gra multiplayer, w której wygrywa najdłużej grająca osoba.

Battle royale to gatunek gier online, który próbuje być wciskany niemal do wszystkich możliwych produkcji. Zaczęło się od niesłychanej popularności PUBG, a później Fortnite’a. Dziś bez trybu battle royale wstyd wydać dowolną wysokobudżetową grę: od Call of Duty, aż po Forzę Horizon czy FIFA. Ów tryb zakłada, że mecz wygrywa ostatnia osoba, która przetrwa. Często – choć nie zawsze – w grach battle royale plansza się kurczy z upływem czasu, by zmusić graczy do szybszej konfrontacji.

W Pac-Manie trybu battle royale jednak się nie spodziewałem. A ten pojawi się w formie gry Pac-Man 99, dostępnej wyłącznie dla abonentów usługi Nintendo Switch Online. W ramach gry mierzy się ze sobą tytułowych 99 graczy. A każdy pokonany duszek przez jednego z graczy staje się problemem któregoś z pozostałych.

Pac-Man 99, czyli Pac-Man w wersji battle royale. Jak to działa?

W klasycznym Pac-Manie zjedzony duszek odsyłany jest do pola na środku planszy. W Pac-Man 99 ów duch jest wysyłany do innych graczy. Gdy taki transplanszowy duch skutecznie zaatakuje gracza, jego ruchy zostają spowolnione. Dodatkowo, dostępne będą specjalne wzmocnienia i powerupy ubogacające rozgrywkę.

To nie jest jedynie ciekawy flirt Nintendo z formą battle-royale. Niedawno z Nintendo Switch Online usunięto grę Super Mario Bros. 35, w której każdy pokonany przez jednego gracza przeciwnik trafiał do świata innych graczy. W usłudze dostępny jest też funkcjonujący na podobnych zasadach Tetris 99.