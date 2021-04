A jednak jest! Oto przepiękny nowy iMac z procesorem M1

Na dzisiejszej konferencji Apple pokazał nowego iMaca z procesorem M1. Jest nieprawdopodobnie cienki i… kolorowy.

Podczas konferencji Apple’a zobaczyliśmy nowego iMaca z procesorem M1. To całkowicie nowy komputer stworzony od zera wokół nowego procesora Apple. Jest to jednocześnie pierwsze poważne odświeżenie wyglądu iMaca od ośmiu lat.

Nowy iMac wygląda zjawiskowo. Jest tak cienki, że trudno w to uwierzyć.

Nowy iMac jest ekstremalnie cienki, bowiem grubość na całej powierzchni komputera to tylko 11,5 mm. Całość wygląda niczym iPad rozciągnięty na powierzchni 24 cali, bo własne taki rozmiar ma nowy komputer Apple'a. Ramki wokół ekranu zostały bardzo widocznie zmniejszone, natomiast u dołu został tzw. podbródek. Ma on jednak kapitalne uzasadnienie projektowe.

Komponenty skupione wokół procesora M1 są tak małe, że wszystkie podzespoły komputera zmieściły się we wspomnianym podbródku, podczas gdy u góry znalazł się tylko ekran. To właśnie taka konstrukcja sprawiła, że iMac może być tak ekstremalnie cienki.

W dolnym pasie znalazły się też głośniki, a konkretnie aż sześć głośników z technologią… redukcji szumów. Apple twierdzi też, że nowy iMac ma najlepszą kamerę spośród wszystkich Maców, w co jestem w stanie uwierzyć, bo pod tym kątem poprzeczki była zawieszona dość nisko. Nowa kamera ma rozdzielczość Full HD. Nowy iMac to również system potrójnych mikrofonów do wideorozmów.

Warto zauważyć, że z przodu zniknęło logo Apple. Ten element znalazł się jednak na kolorowych pleckach. Komputer jest bowiem dostępny w siedmiu pastelowych kolorach.

Dwa porty Thunderbolt i dwa USB-C. I nic poza tym.

Z tyłu komputera znajdują się tylko cztery porty. Wyglądają identycznie, ale dwa z nich obsługują standard Thunderbolt, a dwa to USB-C. Apple zastosowało jednak bardzo sprytny zasilacz, który ma wbudowany gigabitowy port Ethernet. Przewód biegnący do komputera dostarcza więc nie tylko zasilanie, ale też przewodowy internet. Co ciekawe, główny przewód jest podłączany magnetycznie, a kolorem nawiązuje do obudowy.

Są też nowe akcesoria: Magic Keyboard, Magic Mouse i Magic Trackpad.

Nowa klawiatura Magic Keyboard nareszcie ma wbudowany czytnik Touch ID, ale nadal nie ma podświetlenia. Klawiatury mają taki kolor jak obudowa iMaca, a w kwestii wizualnej rogi zostały mocniej zaokrąglone.

Nowa mysz Magic Mouse oraz gładzik Magic Trackpad mają akcenty kolorystyczne nawiązujące do obudowy iMaków, ale wygląda na to, że poza tym nie różnią się od poprzedników.

iMac z procesorem M1 - specyfikacja i cena.

Nowy iMac ma ekran Retina o przekątnej 24 cali i rozdzielczość 4,5K. Ekran zapewnia jasność 500 nitów. Do komputera można podłączyć jeden zewnętrzny monitor 6K, np. Apple Pro Display XDR.

Dostępne będą dwie konfiguracje. Pierwsza to wersja edukacyjna i jest ona dość mocno okrojona. Ma bowiem procesor M1 z nieco słabszym, bo siedmiordzeniowym układem graficznym, 8 GB RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. W tym wariancie zasilacz jest pozbawiony portu Ethernet, a na obudowie znajdują się tylko dwa, a nie cztery porty. Na szczęście są to porty Thunderbolt. W zestawie znajduje się Magic Keyboard (bez Touch ID) i Magic Mouse, a cena wynosi 1299 dol.

Druga konfiguracja ma czip M1 z układem graficznym o ośmiu rdzeniach, 8 GB RAM i 256 GB na dysku SSD. Znajdziemy tu również zasilacz z gniazdem Ethernet i cztery porty na obudowie. W zestawie mamy nową klawiaturę Magic Keyboard z Touch ID oraz mysz Magic Mouse. Cena wynosi 1499 dol.