Tak jasno i wyraźnie jeszcze nie było. Samsung Neo QLED – oficjalna polska premiera

1 interakcji

Neo QLED to pierwsze telewizory Samsunga z podświetleniem Mini LED. Koreański producent co prawda nie wprowadził tej technologii jako pierwszy, ale za to dokooptował do niej wszystkie możliwe dodatki i bajery. Efekt może robić wrażenie.

Topowe tegoroczne modele linii QLED będą wyposażone w technikę podświetlania Mini LED. To szczególny rodzaj podświetlenia, z diodami wykonanymi w sposób niezwykle precyzyjny, co w teorii ma niemal całkowicie wyeliminować efekt bloomingu – a więc pogorszonego kontrastu w tych miejscach obrazu, gdzie zewnętrzne doświetlenie i strefy wygaszania do tej pory nie były w stanie go w pełni zapewnić.

W teorii telewizory z podświetleniem Mini LED mają kontrast niższy o nieistotną wartość względem telewizorów OLED, zarazem będąc od nich jaśniejsze i trwalsze. Jak jest z praktyką? To wykażą testy. Warto jednak pamiętać, że w tym roku nie tylko Samsung, ale i większość wiodących producentów telewizorów wprowadziło tę technikę podświetlenia.

Co więcej, TCL już od roku ma taki telewizor w ofercie, gdzie technika Mini LED w istocie robi wrażenie – choć też do OLED-owego kontrastu jej jeszcze daleko. Samsung jednak nie jest TCL-em i jego implementacja może okazać się dużo lepsza.

Samsung Neo QLED w Polsce. Co nowego poza oświetleniem Mini LED?

Telewizory Neo QLED zwiększają też skalę luminancji do 12 bitów przy 4096 krokach. To z kolei sprawia, że obraz HDR jest jeszcze bardziej wiarygodny, a kolory mogą być jeszcze wierniejsze. Samsung zapewnia też, że jego nowy procesor jest jeszcze lepszy w rekonstrukcji obrazu do rozdzielczości 4K bądź 8K. Wyżej omawiane cechy dotyczą modeli QN900A 8K i QN90A 4K.

Wszystkie telewizory 8K z linii Neo QLED są niemal bezramkowe, wszystkie też są wyposażone w złącza HDMI 2.1, obsługę VRR (w wersji Freesync Premium Pro), ALLM i eARC oraz HDR10+ Adaptive. Wszystkie też wykorzystują wprowadzoną w ubiegłym roku technikę Object Tracking Sound, pozycjonującą dźwięk z miejsca, z którego wydobywa się na ekranie, a także SpaceFit Sound – funkcję automatycznego strojenia parametrów dźwięku na podstawie charakterystyki akustycznej pomieszczenia.

Neo QLED dla graczy. Z unikalną funkcją widoku panoramicznego i paskiem gier.

Standardem proporcji ekranu w świecie konsol do gier jest 16:9 – wyłącznie z uwagi na fakt, że to również standard telewizyjny. W świecie PC względną popularność zyskują jednak monitory 32:9, które w zgodnych z nimi grach wideo zapewniają dużo szersze pole widzenia i, przy okazji, większą immersję. Samsung Neo QLED to pierwsze telewizory na rynku z dedykowanym trybem dla rozdzielczości 21:9 i 32:9.

Na życzenie gracza puste miejsce na ekranie może zająć Pasek gry, wyświetlający najważniejsze z punktu widzenia graczy informacje o obrazie – w tym informacje o VRR czy klaktażu – a także oferujący skróty do najważniejszych ustawień Trybu gry telewizora.

Nowości w funkcjach Smart TV w Neo QLED. I pilot zasilany słońcem.

Nowa wersja systemu Tizen zintegrowana jest z usługą Google Duo zapewniającą możliwość wideorozmów. Z kolei dzięki funkcji Multi View, można podzielić ekran telewizora na dwie lub nawet cztery części podczas oglądania filmu jednocześnie wyświetlać obraz z telefonu. Z kolei dzięki funkcji PC na Ekranie TV można bezprzewodowo połączyć się z komputerem i korzystać z telewizora jak z PC do pracy. Neo QLED pozwala na bezpośrednie podłączenie myszki i klawiatury, a jego przeglądarka jest w pełni zgodna z Microsoft 365, w tym Microsoft Office.

Ciekawostką jest też nowy, wykonany z materiałów z recyklingu Pilot SolarCell, który zasilany jest energią świetlną: słoneczną oraz pochodzącą ze sztucznego oświetlenia.

Samsung Neo QLED – kiedy pierwsze recenzje?

Seria Neo QLED obejmuje dwa modele 8K – QN900A i QN800A – oraz trzy telewizory 4K – QN95A, QN91A, QN85A dostępne w rozmiarach od 50 do 85 cali, w zależności od produktu. Czy telewizory te są tak dobre, jak próbował przekonać Samsung na ich oficjalnej polskiej premierze? Zobaczymy. Spider’s Web na pewno to niebawem sprawdzi.