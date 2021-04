Koniec z aktualizacjami Samsunga Galaxy S9. Smartfon będzie dostawał tylko łatki bezpieczeństwa

2 interakcji

Rewelacyjny Samsung Galaxy S9 doczekał się już dwóch następców. I powoli jest wygaszany przez Samsunga. Posiadacze tych telefonów będą już otrzymywać wyłącznie łatki bezpieczeństwa – i to nie co miesiąc.

Jeszcze kilka lat temu Samsung nie kojarzył się dobrze tym klientom, dla których szybkie i częste aktualizowanie oprogramowania w telefonach jest istotne. Na szczęście producent urządzeń Galaxy w końcu poszedł po rozum do głowy i zaczął sporo inwestować w opiekę programową nad swoimi produktami. Telefony Samsunga otrzymują więcej aktualizacji rozwojowych i otrzymują je szybciej, a także dużo dłużej mają zapewnione programowe wsparcie serwisowe – czyli łatki usuwające błędy i luki bezpieczeństwa.

Jedną z cech nowego programu jest również możliwość przewidzenia kiedy obsługa techniczna dla danego modelu zacznie być wygaszana. I, tak jak zwyczajowy harmonogram sugeruje, popularny i wysoko oceniany model Galaxy S9 – w tym odmiana Galaxy S9+ – właśnie przeszedł w kolejną fazę.

Galaxy S9 tylko z aktualizacjami bezpieczeństwa. Te będą aplikowane co kwartał.

Kwietniowa aktualizacja Androida z One UI dla Galaxy S9 – która właśnie jest rozprowadzana do kolejnych urządzeń – jest ostatnią wydaną w starym trybie. Następny update pojawi się dopiero za trzy miesiące. Nie znajdą się w nim żadne nowe funkcje, a tylko poprawki usuwające potencjalne luki w zabezpieczeniach.

To oznacza, że Galaxy S9 już pozostanie na systemie Android z One UI 2.0, bazującym na Androidzie 10. Telefon ten – tak jak od pewnego czasu Galaxy S8 i Galaxy Note8 – otrzyma tylko cztery aktualizacje. Warto jednak mieć na uwadze, że aplikacje systemowe będą nadal aktualizowane przez Galaxy Store i Sklep Play, jednak na Androida z One UI 3.1 czy szybkie łatki bezpieczeństwa liczyć już nie można.