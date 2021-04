Bomba w basenie i odbijanie zakładnika - aktualizacja Cyberpunka 2077 to trop do fabularnego DLC

Internauta hobbistycznie zajmujący się analizą kodu gry Cyberpunk 2077 znalazł masę nowych elementów, które można uznać za trop dotyczący oczekiwanych fabularnych DLC. W plikach aktualizacji 1.2 pojawiły się odniesienia do niespotykanych wcześniej zleceń, misji, miejsc i postaci.

Członek sceny moderskiej Cyberpunka 2077, działający pod nickiem Romulus_is_here, dokonał bardzo ciekawego odkrycia. Podczas analizy nowych plików dodanych do gry wraz z aktualizacją 1.2, Romulus znalazł kod odnoszący się ponad 220 razy do zupełnie nowych zadań i misji. To pierwszy tak solidny trop mogący wskazywać na fabularne DLC, obiecane przez CD Projekt jeszcze przed premierą podstawowej wersji gry. Każde z takich DLC ma być darmowe dla każdego posiadacza Cyberpunka na dowolnej platformie sprzętowej.

Te ponad 220 odniesień tyczy się nowej zawartości, której nie znajdziemy w Cyberpunku 2077 sprzed aktualizacji.

Romulus podzielił się swoim odkryciem z redaktorką Eurogamera, tłumacząc system oznaczeń zadań stosowany przez CDP RED. W plikach podstawowej wersji gry pojawiają się dane misji skatalogowane od wartości q000 do q204. Te dane zostały dodatkowo podzielone na grupy prologue, part one oraz epilogue. Wraz z aktualizacją 1.2, w Cyberpunku 2077 pojawiły się pliki q301 z nową kategorią: story-ep1. Zdaniem Romulusa Episode 1 to właśnie pierwszy z zapowiedzianych fabularnych DLC.

Romulus wykorzystał narzędzie CP77 Tools stosowane przed twórców modyfikacji, aby lepiej zbadać nowe pliki. Dataminer znalazł w nich fragmenty misji, zadań i zleceń, których próżno szukać w podstawowej wersji Cyberpunka. Romulus wspomina m.in. o bombie w basenie, odbijaniu zakładnika z rąk grupy Kurtz Militia czy rozmowie dwóch NPC o niejakim Wagnerze. Nie zabraknie również poszukiwania ukrytej bazy netrunnerów.

W nowych plikach wprowadzonych do gry wraz z aktualizacją pojawiają się także odniesienia do zupełnie nowej lokacji: Newcomers Haven. Ma to być coś na kształt niedokończonego kościoła, zaadaptowanego jako schronienie dla wielu osób. Budynek stanie w Pacyfice i według analizy Romulusa to właśnie tam będzie toczyć się zasadnicza część DLC. Nowy wątek fabularny zapoczątkujemy u Mr. Handsa - doskonale znanego fixera z podstawowej wersji gry.

Wciąż nie wiemy, kiedy CD Projekt wyda pierwsze darmowe DLC.

Polski wydawca jest skoncentrowany przede wszystkim na naprawianiu błędów oraz na optymalizacji działania gry. Pomimo wielkiej aktualizacji 1.2, Cyberpunk 2077 wciąż nie spełnia technicznych wymagań Sony i w dalszym ciągu polska spółka nie może go sprzedawać w PS Store. To duży cios, biorąc pod uwagę, iż CDP RED naprawia swoją grę od ponad 100 dni. Tytuł wciąż jednak nie działa tak, jak należy, zwłaszcza na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 4 Slim.

CD Projekt chce, aby darmowe DLC do gry pojawiły się jeszcze w 2021 r. Następnie spółka planuje wydawać nową wersję gry, już na konsole dziewiątej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series. Co za tym idzie, gigantyczne rozszerzenia fabularne w stylu Serc z kamienia dla Wiedźmina 3 zapewne nie pojawią się szybciej niż w 2022 r.