Siedziba CD Projektu przy ulicy Jagiellońskiej ma się zmienić nie do poznania. Firma planuje zbudować tam miejsce przyjazne wszystkim pracownikom - park rozrywki i odpoczynku. Prace trwają.

Uwaga! O kampusie i innych planach CD Projektu, historii całego polskiego gamedevu i o tym, kogo chce przeprosić Andrzej Sapkowski, możecie przeczytać na Spider'sWeb+. Pierwszy odcinku serialu reporterskiego „CD Projekt. Niekoloryzowane” jest już dostępny.

Jak udało nam się dowiedzieć od obecnych pracowników, o kampusie i przebudowie siedziby na warszawskiej Pradze w firmie krążą informacje już od dłuższego czasu. - Dużo zieleni, ławeczek, kantyny na zewnątrz. Nie zdziwię się, jak będą boiska, jakieś miejsca do ćwiczeń. No i oczywiście elementy ze światów naszych gier. Firma jeszcze tego oficjalnie nie ogłaszała, ale wielu z nas wie już o planach – słyszymy od jednego z pracowników CD Projektu. Szykowane jest połączenie sąsiadujących działek i budynków. Stworzony ma być duży, zielony teren z podziemnym parkingiem, by samochody nie psuły widoku na zewnątrz.

CD Projekt szykuje się na to od 2019 roku.

To wtedy kupił budynek przy Jagiellońskiej 74, w którym od 20 lat ma siedzibę. Ponadto firma przejęła także sąsiadujący budynek pod numerem 76. - Tu powstawały nasze gry, tu kreowaliśmy nowe fantastyczne światy i przez lata inwestowaliśmy w infrastrukturę potrzebną do produkcji gier. Zapuściliśmy tu korzenie i myśląc o rozwoju firmy, zdecydowaliśmy, aby związać się z tym miejscem na dłużej, ale na naszych warunkach – z siedzibą, której jesteśmy właścicielem i którą będziemy dalej dostosowywać do naszych potrzeb i wizji – tłumaczył wtedy zakupy Adam Kiciński, Prezes CD Projekt. Nie zdradzał jednak szczegółów.

- Zmiany trwają od dłuższego czasu. Do nowego budynku przeniesiono już część, jak nie całe wyposażenie. Na zewnątrz też widać, że zaczyna się robić inaczej - mówi nasz informator.

Od ulicy Jagiellońskiej, jak i Golędzinowskiej siedziba nie robi wielkiego wrażenia - póki co, to ciągnące się wzdłuż ulicy szare budynki z parkingami. Jednak magia ma się dziać wewnątrz tego terenu. Po przejęciu nieruchomości firma zabrała się za jego dostosowanie - tak części pod gołym niebem, jak i przestrzeni biurowych. Nawet w weekend pracownicy firmy remontowej przyozdabiają elewacje w kolory firmy i Cyberpunka. W sumie CD Projekt ma tu teraz 24 tys. mkw terenu i ponad 18 tys. mkw powierzchni biurowej. Ma na nich powstać Dolina Redów, choć to akurat nieoficjalna nazwa, przyjęta na potrzeby tego artykułu.

Kiedy kampus zostanie ukończony i oficjalnie ogłoszony? Tego na razie nie wiadomo. - Podejrzewam, że sami też byśmy już siedzieli w nowych budynkach, gdyby nie COVID - mówi nasz informator. Na oficjalne pytania wysłane mailem CD Projekt nie odpowiedział. W niedawno przedstawianej strategii CD Projektu było jednak dużo mowy o usprawnieniu otoczenia pracy i lepszych warunkach dla pracowników.