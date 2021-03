Karta Moja Biedronka w twoim smartfonie. Z aplikacją skorzystasz z dodatkowych rabatów

7 interakcji

Biedronka zapowiada gruntowne odświeżenie swojej aplikacji. Z Twoją Biedronką zintegrują Moją Bedronkę

Należąca do Jeronimo Martins sieć Biedronka z powodzeniem poradziła sobie z pandemią koronawirusa – przynajmniej jeśli wierzyć narracji, jaką na łamach Newserii prowadzi Perdo Soares, prezes zarządu. Biedronka od dawna kojarzy się z atrakcyjnie wycenionymi produktami – nic więc dziwnego, że przyciągnęła jeszcze większą uwagę obawiających się o swoją zawodową przyszłość polskich konsumentów.

Biedronka umiała to wykorzystać, czego skutkiem był wzrost sprzedaży i przychodów. Soares chwali się, że sklepy Biedronki w ubiegłym roku odwiedzane były średnio przez około 4 mln klientów dziennie. Dodatkowo, by dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów bez rezygnacji z możliwości dalszych wpływów, Biedronka nawiązała współpracę z Glovo. A więc umożliwiła wykonywanie zakupów bez ruszania się z domu, wykorzystując do tego rozpoznawalnego i obecnego w wielu polskich miastach pośrednika.

Biedronka na tym nie poprzestanie. Niedługo premiera nowej wersji aplikacji Twoja Biedronka – z obsługą karty Moja Biedronka.

Karta Moja Biedronka to karta lojalnościowa, za której sprawą klienci Biedronki mogą liczyć na rabaty na wybrane produkty. Do tej pory miała ona fizyczną formę, ale wraz z premierą nowej wersji aplikacji Twoja Biedronka jej noszenie nie będzie już konieczne – do aplikacji będzie można wprowadzić cyfrową wersję karty i posługiwać się w sklepie telefonem wraz ze wspomnianą aplikacją.

Niestety prezes nie wskazał terminu premiery nowej wersji aplikacji. Możemy jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że to już niebawem.