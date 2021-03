Samsung właśnie pokazał dwa (a właściwie trzy) nowe modele serii A. Galaxy A72, A52 i A52 5G mają wszystko, co potrzebne w smartfonie.

Seria Samsung Galaxy A dojrzewa na naszych oczach. Właśnie poznaliśmy dwa nowe modele, a także jeden dodatkowy wariant 5G. Wyróżniają się świetną specyfikacją, która jeszcze nie tak dawno temu była zarezerwowana tylko da sztandarowych urządzeń. Wygląda na to, że nowe modele Galaxy A są odpowiedzią na potrzeby osób, które chcą mieć nowoczesny smartfon z wysokiej półki, ale nie chcą wydawać na niego trzy czy wręcz cztery tysiące złotych.

Nowy Samsung Galaxy A52 zapowiada się na prawdziwy hit.

Smartfon będzie dostępny w dwóch wariantach: podstawowym oraz 5G. Różnią się one nie tylko systemem łączności, ale też odświeżaniem ekranu, o czym za chwilę.

Samsung Galaxy A52 jest dużym smartfonem z ekranem o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. To panel Super AMOLED, co zapowiada bardzo wysoką jakość kolorów i świetny kontrast. Maksymalna jasność wynosi 800 nitów, a do tego ekran ma wysoki stopień odświeżania. W podstawowym modelu jest to 90 Hz, a w wariancie 5G odświeżanie to aż 120 Hz.

W ekranie mieści się niewielka kamerka do selfie umieszczona w wycięciu na środku górnej części wyświetlacza. Jej rozdzielczość to 32 megapiksele. W ekranie znajduje się również wbudowany czytnik linii papilarnych, a nad i pod wyświetlaczem znajdziemy głośniki stereo.

Przed premierą Samsung nie zdradził dokładnego modelu procesora. W momencie pisania tekstu wiadomo, że smartfon będzie miał ośmiordzeniowy układ, przy czym najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z procesorem Qualcomm Snapdragon 720G. Smartfon będzie dostępny w Polsce w wariantach 6GB RAM i 128 GB pamięci na dane oraz 8 GB RAM i 256 GB. Akumulator smartfona ma pojemność 4500 mAh i naładujemy go tylko przewodowo z mocą do 25 W.

Średnia półka ma do siebie to, że znajdziemy w niej wiele rozwiązań, które zniknęły ze sztandarowych smartfonów. Tak jest też w przypadku Galaxy A52 i A52 5G. Smartfony mają gniazdo słuchawkowe, a do tego pamięć można rozszerzyć kartami microSD. Do tego we wszystkich nowych modelach Galaxy A znajdziemy w pudełkach ładowarki oraz słuchawki.

Ciekawie wypadają też aparaty. Znajdziemy tu układ czterech kamerek, z których główna ma rozdzielczość 64 MP i jasność f/1.8, przy czym obiektyw jest stabilizowany optycznie. Do tego dochodzi moduł ultraszerokokątny (12 MP, f/2.2), moduł makro (5 MP, f/2.4) i dodatkowy moduł głębi przydający się w portretach (5 MP, f/2.4). Smartfon nagrywa wideo w 4K, a w aparacie nie zabrakło automatycznego optymalizatora scenerii, trybu nocnego oraz przechwytywania obrazów (8MP) z filmów 4K.

Obudowa jest wykonana z plastiku, ale jest odporna na zachlapania i pył, bowiem spełnia normę IP67. Wymiary smartfona to 75,1 x 159,9 x 8,4 mm, a masa wynosi 189 g. Będzie dostępny w kolorze niebieskim, białym, fioletowym i czarnym. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z najnowsza nakładką Samsunga One UI 3.1. Smartfony mają oczywiście łączność NFC, a do tego Bluetooth 5.0 i Wi-Fi ac.

Samsung Galaxy A72 wygląda niemal identycznie, ale wyróżnia się aparatem i większym ekranem.

Oczko wyżej w ofercie Samsunga znajdzie się Galaxy A72, tym razem bez wariantu 5G. Smartfon wygląda niemal identycznie jak Galaxy A52, ale jest od niego nieco większy, bowiem ma ekran o przekątnej 6,7 cala. To panel Super AMOLED z odświeżaniem 90 Hz. Za większym rozmiarem idzie też większy akumulator, który ma pojemność 5000 mAh.

W kwestii podzespołów Galaxy A72 będzie bratem bliźniakiem modelu Galaxy A52. Znajdziemy tu ten sam ośmiordzeniowy procesor i takie same warianty pamięci, czyli 6+128 GB oraz 8+256 GB. Nie zabrakło też gniazda minijack, obsługi kart microSD, głośników stereo i standardu odporności obudowy IP67.

Nieco lepiej wypada za to aparat. Nadal mamy tu układ czterech kamerek, ale tym razem sensor głębi jest zastąpiony pełnoprawnym teleobiektywem o krotności powiększenia x3, rozdzielczości 8 MP i jasności f/2.4. Poza tym znajdziemy te same moduły: główny 64 MP, ultraszerokokątny 12 MP i makro 5 MP. Przednia kamerka również jest taka sama jak w Galaxy A52 i ma rodzielczość 32 MP.

Wymiary smartfona to 77,2 x 165 x 8,4 mm, a masa wynosi 203 g. Urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym, białym, niebieskim i fioletowym.

Samsung Galaxy A52 i Galaxy A72 - polskie ceny.

Polskie ceny nowych przedstawicieli serii Galaxy A wyglądają następująco:

Samsung Galaxy A52 (6 + 128GB) - 1599 zł,

Samsung Galaxy A52 (8 + 256GB) - 1799 zł,

Samsung Galaxy A52 5G (6 + 128GB) - 1899 zł,

Samsung Galaxy A52 5G (8 + 256GB) - 2149 zł,

Samsung Galaxy A72 (6 + 128GB) - 1999 zł,

Samsung Galaxy A72 (8 + 256GB) - 2299 zł.

To sprawia, że ciekawszym wyborem będzie Samsung Galaxy A52, który w podstawowej wersji jest wyceniony na 1599 zł. To bardzo dobra propozycja jak za najnowszy smartfon Samsunga wyposażony w świetny ekran Super AMOLED z wysokim odświeżaniem, do tego z bardzo użytecznym zestawem obiektywów i dobrą specyfikacją. Ta ostatnia starczy na lata, również w kwestii oprogramowania. Samsung zapowiada, że dla modeli A52, A52 5G i A72 aktualizacje oprogramowania będą dostępne trzykrotnie, a regularne aktualizacje bezpieczeństwa – przez co najmniej cztery lata.

Z kolei Samsung Galaxy A72 wydaje się być nieco za drogi w stosunku do możliwości. Zaoferuje identyczną wydajność jak tańszy model, a dopłata w wysokości 400-500 zł do nieco większego ekranu i trochę większego akumulatora wydaje się być nieopłacalna.

Jednocześnie Samsung Galaxy A52 ma wszystko, co niezbędne w nowoczesnym i dobrym smartfonie z wysokiej półki. Ten model oferuje wszystko to lub wręcz więcej, niż sztandarowe modele jeszcze kilka lat temu. Konkurencja w segmencie do 1600 zł jest jednak bardzo ostra, szczególnie ze strony Xiaomi i Oppo oraz ich siostrzanych marek.