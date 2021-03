Posiadacze konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 mogą od dzisiaj pobierać nowe darmowe gry z okazji inicjatywy Play At Home. Za jej pomocą Sony pragnie umilić graczom okres społecznej izolacji, będącej skutkiem trwającej pandemii.

Play At Home to jedna z najlepszych inicjatyw zorganizowanych przez Sony Interactive Entertainment w ostatnim czasie. Dzięki tej akcji posiadacze konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 mogą pobierać gry za darmo, bez żadnych opłat, nawet nie posiadając aktywnego abonamentu PS Plus. Wystarczy uruchomić PS Store z poziomu konsoli bądź wejść pod ten adres WWW.

Posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą już pobrać dziewięć kolejnych darmowych gier.

Program Play At Home otrzymał zaktualizowaną zakładkę w cyfrowym sklepie PS Store, dzięki czemu łatwo natrafić na promocyjną ofertę. Korzystając z niej, każdy posiadacz z PS4 i PS5 może dodać do swojej cyfrowej kolekcji dziewięć zróżnicowanych gatunkowo gier, spośród których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Darmowe gry do zgarnięcia to:

Subnautica

Enter the Gungeon

Abzu

The Witness

Rez Infinite

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Od siebie szczególnie polecam logiczne The Witness. Gra jest rewelacyjna, niezwykle pomysłowa i piękna wizualnie. Rozwiązując kontekstowe zagadki terenowe w The Witness, będziecie czuli, jak wasz umysł wchodzi na wyższe obroty. To jedna z najlepszych produkcji logicznych, jakie kiedykolwiek powstały. Zazdroszczę wszystkim, którzy będą mogli odkryć ją po raz pierwszy. To były wyjątkowe chwile.

Sam dałem się z kolei porwać Subnautice - popularnej grze przygodowej z elementami survivalu, zmuszającej gracza do przetrwania pod wodami obcej planety. Sterowanie łodziami podwodnymi, wytwarzanie przedmiotów, eksploracja niezbadanych terenów, odkrywanie nowych gatunków - jest tutaj wszystko, aby przyciągnąć gracza do ekranu.

Jeśli natomiast posiadacie gogle wirtualnej rzeczywistości PSVR, koniecznie musicie dać szansę grze Astro Bot Rescue Mission. To jedna z najlepszych gier dla gogli VR Sony. Rescue Mission pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w tych produkcjach, które od samego początku są projektowane wyłącznie z myślą o środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Dzięki Play At Home za darmo pobierzecie także świetne Ratchet and Clank, a niebawem także Horizon Zero Dawn.

Ratchet and Clank to rewelacyjna gra platformowa od producentów uznanego Spider-Mana. Piękny, zabawny i dopracowany tytuł stanowi świetną przygodę dla starszych i młodszych graczy, ciesząc zróżnicowaną rozgrywką na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowanie polecam. Darmowego Ratcheta warto przejść zwłaszcza w kontekście nadchodzącej nowej odsłony dla konsoli PlayStation 5.

Natomiast już 20 kwietnia kolekcja darmowych gier w programie Play At Home zostanie poszerzona o wysokobudżetowy hit Horizon Zero Dawn. Co najlepsze, piękna gra z otwartym światem i ciekawą główną bohaterką zostanie oddana w nasze ręce jako Edycja Kompletna, uwzględniająca w zestawie gigantyczne rozszerzenie The Frozen Wilds, a także pakiet pomniejszych DLC oraz cyfrowych dodatków. Brawo Sony.