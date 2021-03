Nie możesz pojechać do Luwru, więc Luwr przyjechał do ciebie. Mona Lisę można oglądać w sieci

2 interakcji

Dobra wiadomość dla osób, które stęskniły się w czasie pandemii za muzeami. Luwr udostępnił właśnie możliwość oglądania wszystkich eksponatów online.

Trwająca pandemia zubożyła nasze życie kulturalne. Co prawda seriali i filmów oglądamy teraz więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a branża gamingowa bije wszelkie rekordy, ale wyjścia na koncerty oraz wyprawy do kin i muzeów należą już do przeszłości i nie wiadomo, kiedy ten stan rzeczy się zmieni. Jeśli ktoś chciałby dziś zobaczyć, co do zaoferowania ma taki dajmy na to Luwr poza Mona Lisą, to musi teraz obejść się smakiem.

Tak jak jednak artyści estradowi przenieśli się do sieci, gdzie organizują w wersji cyfrowej koncerty i spektakle, tak samo kustosze najczęściej odwiedzanego (przynajmniej przed pandemią) muzeum świata zlokalizowanego w Paryżu uznali, że nie ma już co czekać, aż koronawirus ustąpi. Po zamknięciu swych bram w październiku 2020 r. zaczęli zdigitalizować swoją kolekcję, z którą teraz mogą zapoznać się wszyscy chętni. I to bez wychodzenia z domu.

Luwr przenosi się do chmury

Co ciekawe, wirtualne zbiory można oglądać całkowicie za darmo i nie trzeba płacić za wirtualny bilet. W ramach nowej platformy online można przejrzeć wszystkie z 482 tys. eksponatów zgromadzonych w Luwrze, w tym te odzyskane po II wojnie światowej, które nadal oczekują na przekazanie ich prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom.

Możliwość przyglądania się przedmiotom podzielonych na 8 głównych działów — od sztuki islamskiej aż po pamiątki po Renesansie i egipskie malowidła — ucieszy zarówno miłośników sztuki, jak i wszelkiej maści badaczy. Opisy eksponatów przygotowane zostały specjalistów są codziennie aktualizowane, a witryna dostępna jest w językach francuskim, angielskim, hiszpańskim oraz chińskim.

W ramach cyfrowej kolekcji można przyglądać się wszystkim eksponatom przebywające obecnie na wystawie, tak samo jak i tym, które zostały komuś wypożyczone lub schowane do piwnicy. Baza danych ma być ponadto stale aktualizowana wraz z poszerzaniem kolekcji. Na stronie dostępna jest zarówno wyszukiwarka, jak i mapa, która pozwala wirtualnie zwiedzać Luwr.