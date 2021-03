Lokalizator notiOne GPS w najniższej cenie w Polsce. Z nim nie zgubisz plecaka, auta, roweru...

Ale uwaga - tak dobra cena utrzyma się już tylko przez kilkanaście najbliższych dni.



OFERTA: W Sklepie Spider's Web trwa obecnie ograniczona czasowo promocja zarówno na model notiOne GPS, jak i notiOne GPS PLUS. Za ten pierwszy wariant zapłacimy zaledwie 239 zł (normalna cena: 299 zł), natomiast za ten drugi - tylko 479 zł (normalna cena: 599 zł).

Torebka, plecak, rower, samochód, torba ze sprzętem fotograficznym - jest wiele rzeczy, których zdecydowanie nie chcielibyśmy zgubić albo w przypadku których zawsze chcemy wiedzieć, gdzie aktualnie się znajdują. Najprostsze urządzenia śledzące przeważnie w takich sytuacjach odpadają - powiadomią nas wprawdzie, jeśli śledzony przedmiot znajdzie się poza zasięgiem, ale raczej nie pozwolą nam zlokalizować go na mapie ani śledzić w czasie rzeczywistym.

Dlatego przy sprzętach o większej wartości trzeba postawić na coś bardziej rozbudowanego - tym bardziej, jeśli koszt zakupu takiego zaawansowanego urządzenia śledzącego będzie stanowił jedynie niewielki ułamek ceny nadzorowanego sprzętu.

Takim urządzeniem jest notiOne GPS i notiOne GPS Plus.

Obie odmiany tego kompaktowego lokalizatora są pod względem technicznym takie same. Mają wbudowany akumulator, moduł GPS i - co najważniejsze - kartę SIM, która pozwala przekazywać dane dotyczące lokalizacji na serwer, a stamtąd - prosto do aplikacji w naszym smartfonie.

W odróżnieniu od prostych lokalizatorów, w przypadku notiOne GPS w każdej chwili możemy więc sprawdzić, gdzie znajduje się nasza potencjalna zguba. Nie zależnie od tego, ile kilometrów nas od niej dzieli - wystarczy, że znajdujemy się - podobnie jak lokalizator - w zasięgu sieci operatora komórkowego.

Całość jest przy tym na tyle kompaktowa, że nie trzeba się martwić o to, czy zmieści się do torby czy samochodowego schowka. Jest też na tyle lekka, że nie będzie przeszkadzać podczas długich wędrówek z plecakiem. A jeśli ktoś chce ją przymocować np. do drogiego roweru - żaden problem, w zestawie znajduje się specjalny pokrowiec, dzięki któremu notiOne powinna sobie poradzić z różnymi warunkami pogodowymi.

Mimo niewielkich wymiarów zewnętrznych akumulator powinien zapewnić przy tym nawet do kilku tygodni pracy bez ładowania.

Czy jest niezbędny jakiś abonament?

Nie. Obie wersje (PLUS i zwykła) oferują te same podstawowe funkcje. Pozwolą więc sprawdzać lokalizację naszego urządzenia bez żadnych dodatkowych opłat, o ile znajduje się ono na terenie Polski.

Wariant zwykły aktualizuje przy tym swoją pozycję co 10 minut, kiedy urządzenie się przemieszcza i raz na dobę, kiedy pozostaje w jednym miejscu. W przypadku wersji PLUS można te parametry modyfikować - przykładowo po wykryciu ruchu notiOne GPS PLUS będzie przesyłać na serwer dane o lokalizacji nawet co 10 sekund, a i podczas bezruchu będzie aktualizować swoje położenie częściej.

notiOne GPS PLUS pozwala też na aktywację alarmu antykradzieżowego - otrzymamy powiadomienie, kiedy urządzenie zostanie poruszone. Zadziała też nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju (w roamingu). Dłużej jest też przechowywana historia lokalizacji - do 30 dni.

Cena? Najlepsza w Polsce.

W Sklepie Spider's Web trwa obecnie ograniczona czasowo promocja zarówno na model notiOne GPS, jak i notiOne GPS PLUS. Za ten pierwszy wariant zapłacimy zaledwie 239 zł (normalna cena: 299 zł), natomiast za ten drugi - tylko 479 zł (normalna cena: 599 zł).

Jak za urządzenie, które może nam pomóc odnaleźć sprzęt fotograficzny za kilkanaście tysięcy złotych albo nawet samochód za kilkadziesiąt tysięcy złotych, można to traktować jako promocję promocji.