Mecz Anglia - Polska na Wembley czy wieczorna gala boksu? Telewizor OLED daje najlepsze rezultaty w każdej dyscyplinie

Dziesiąta już generacja telewizorów OLED od LG jeszcze nigdy nie była tak tania. Za 5200 zł kupimy 55-calową wersję LG OLED TV CX – jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie telewizorów na rynku. Jest doskonały do filmów i gier. Sprawdzi się też rewelacyjnie jako sprzęt dla kibica.

Telewizory OLED już od długiego czasu przestały być marzeniem tylko dla najzamożniejszych z nas. Technologia OLED jest już dość dojrzała. Jest nie tylko bezpieczna – właściwie użytkowany telewizor OLED nie ulegnie awarii, co nie było oczywiste przed wieloma laty – ale też i przystępna cenowo. Kwota 5200 zł za 55-calowego LG CX do najniższych oczywiście nie należy.

Miejmy jednak na względzie, że mówimy tu o jednym z najlepszych telewizorów na rynku – jeśli nie najlepszym. Jego 65-calowa wersja to z kolei wydatek 7800 zł. Drogo, ale telewizory tej klasy od konkurencji niejednokrotnie mają cenę wyższą. Za 5200 zł bądź 7800 zł możemy mieć sprzęt, jak to mawiają, top of the top.

Zalety wyświetlaczy OLED są powszechnie znane, ale dla przypomnienia: w OLED-ach każdy piksel świeci własnym światłem, a telewizory OLED nie polegają na lampach doświetlających. To oznacza możliwość superprecyzyjnego sterowania jasnością i kolorem dla każdego z pikseli z osobna – co nie jest możliwe w tradycyjnych telewizorach LCD, które w efekcie nigdy nie osiągną kontrastu na poziomie OLED-a. Ma to duże znaczenie w filmach i serialach. LG CX są też genialnie wyposażone pod kątem współpracy z grami wideo. A co ze sportem?

Ultra HD na pełnej. LG OLED TV pozwolą dostrzec każdy szczegół na murawie.

Telewizor UHD (4K) pracuje w rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli, czyli wyświetla obraz składający się z niemal 8,3 mln pikseli. Każdy z tych pikseli należy w telewizorze LCD oświetlić tym samym światłem celem uzyskania idealnego obrazu. To nie jest możliwe – a raczej jest bardzo trudne.

Lampy doświetlające nie są rozmiaru pojedynczego piksela. Dlatego też nawet w najdroższych modelach telewizorów LCD jeden element rozświetla całe grupy pikseli. Nie jest możliwym, na przykład, wyświetlenie koloru czarnego obok czerwonego. By widz zauważył czerwony obszar trzeba go rozświetlić – przez co sąsiadujący czarny staje się przez rozświetlenie kolorem szarym.

Pełna rozdzielczość Ultra HD z precyzją co do piksela oznacza niezwykle wyraźny i klarowny obraz. Nieważne czy mówimy o dostrzeżeniu piłki na rozmytej od deszczu murawie czy kropelkach potu na twarzach zmagających się ze sobą bokserów. Na telewizorze OLED dostrzeżemy każdy szczegół.

LG OLED TV rozprawia się z mitem o kiepskim odwzorowaniu ruchu przez matryce OLED.

Matryce OLED sumarycznie może są i najlepsze – jednak nawet i one miewały słabsze strony. Odwzorowanie ruchu na matrycach OLED jest trudniejsze niż na matrycach LCD. W sporcie jest to niezwykle istotne – co z tego, że statyczny obraz jest wspaniałej jakości, skoro trudno dostrzec silnie kopniętą piłkę na ekranie. Bo ten ją rozmywa, zniekształca i gubi. Sęk w tym, że i ten problem udało się rozwiązać. I już od dawna kiepskie odwzorowanie ruchu w OLED-ach to mit.

120-hercowa (odświeżająca się 120 razy na sekundę) matryca LG OLED TV pracuje w tandemie z mechanizmem LG OLED Motion Pro. Poza powielaniem klatek, by uzyskać ich 120 na sekundę – do natywnej częstotliwości odświeżania matrycy – mechanizm ten wygasza każdą z tych 120 klatek, dzięki czemu ludzkie oko nie dostrzega nawet na chwilę statycznego obrazu, niwelując też całkowicie zjawisko smużenia. Obraz w ruchu pozostaje więc niemal idealnie ostry.

A do tego LG OLED TV są gotowe na wszystkie techniczne nowinki dla kibiców.

Ich system operacyjny webOS jest zgodny ze wszystkimi popularnymi usługami VOD dla kibiców. To szybka i wygodna platforma, która nie będzie nam wchodziła w drogę jak będziemy chcieli szybko uruchomić transmisję z meczu. Poza rewelacyjnymi parametrami sprzętowymi, LG OLED TV są też gotowe na techniczne nowinki, jakie są spodziewane niebawem w tychże transmisjach.

Telewizory OLED od LG obsługują wszystkie wiodące standardy HDR, w tym Dolby Vision oraz dominujący w telewizyjnych transmisjach HLG. Są również wyposażone w system dźwięku Dolby Atmos – więc gdy dostawcy treści sportowych przestawią się na standard dźwięku dookólnego, LG OLED TV będzie na to gotowy.

Wygoda i jakość – teraz w odpowiedniej cenie. To cena premium, bo i produkt należy do tej kategorii. Biorąc jednak pod uwagę na jak długi czas taki telewizor nam wystarczy, rzekłbym wręcz, że OLED-y stały się wręcz w zasięgu masowego klienta. To sprzęt na lata – a dla kibica trudno o lepszy wybór.

*Tekst powstał przy współpracy z LG