Forza Horizon 4 już na Steam. Pytamy twórców, dlaczego akurat teraz wydają 3-letnią grę u Valve

2 interakcji

Forza Horizon 4 to bez wątpienia jedna z najlepszych zręcznościowych gier wyścigowych, jakie kiedykolwiek powstały. Rewelacyjny tytuł właśnie pojawił się na Steam, ja z kolei pytam jego twórców: dlaczego dopiero teraz?

Rosnące koszty produkcji gier wideo zmuszają wydawców do szukania alternatywnych sposobów na zarobienie dodatkowych zielonych. Niektórzy podnoszą ceny cyfrowych produktów do 70 dolarów od sztuki. Inni opierają model biznesowy na przepustkach sezonowych. Pozostali dokonują ekspansji na obce platformy, szukając nowych rynków zbytu oraz nowych klientów. Microsoft zdecydował się na ten ostatni wariant działania.

Forza Horizon 4 nie jest pierwszą i na pewno nie będzie ostatnią grą Microsoftu, która pojawia się na zewnętrznych platformach należących do innych podmiotów. Właściciele Xboksa znani są np. z dobrej współpracy z japońskim Nintendo - wszakże Minecraft oraz Cuphead pojawił się na Switchu. Halo Master Chief Collection zadebiutowało z kolei na Steam, tak samo jak Battletoads, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires III czy State of Decay 2.

Xbox Game Studios wydało łącznie 83 (!) gry i DLC na platformie Steam. Teraz dochodzi do tego Forza Horizon 4.

Forza Horizon 4 jest już możliwa do kupienia, pobrania i uruchomienia na Steam. To pierwsza odsłona tej serii na platformie Valve. Tytuł został wzbogacony o osiągnięcia Steam, wsparcie stanów zapisu w chmurze Steam Cloud, karty kolekcjonerskie czy obsługę kontrolerów na PC - w tym tych od Sony. Wciskająca w fotel gra wyścigowa kosztuje 215 zł i można ją znaleźć pod tym adresem.

Korzystając z premiery czwartego Horizona na Steam, postanowiłem zapytać jego producenta - Mike’a Browna z Playground Games - jak wygląda proces przenoszenia takiej gry na zewnętrzną platformę. Interesowało mnie również, dlaczego wydawca zdecydował się na taki ruch, skoro gra jest od dawna dostępna w Sklepie Microsoft dla systemów Windows 10, a także w aplikacji Xbox dla abonentów Game Pass Ultimate.

Szymon Radzewicz, Spider’s Web: Po prawie trzech latach od premiery, Forza Horizon 4 pojawia się na Steam. Dlaczego teraz?

Mike Brown, Playground Games: Zawsze szukamy sposobów na dotarcie z naszymi tytułami tam, gdzie są gracze. Gracze stanowią dla nas najważniejszy priorytet. Dlatego mogą korzystać z Forzy Horizon 4 na wielu platformach, zgodnie z własnymi preferencjami. Dzięki wsparciu cross-play, możliwa jest wspólna zabawa i rywalizacja na Xboksach, komputerach z Windows, a nawet smartfonach Android dzięki xCloud.

No dobrze, ale dlaczego tak późno?

W 2019 r. Xbox Game Studios opublikował na Steam takie gry jak Sea of Thieves czy Halo Reach (jako część Halo Master Chief Collection). Od tamtego momentu zapadła decyzja, że inni producenci tworzący gry w ramach Xbox Games Studios mogą się pojawiać na Steam równocześnie z premierą na platformach Microsoftu, lub w dowolnym późniejszym okresie. Nie ma tutaj jednego, uniwersalnego grafika wydawniczego dla każdego dewelopera. Doceniamy jednak opinię graczy PC, zgodnie z którą gry wideo powinny być dostępne w jak najszerszy sposób. Stąd Forza Horizon 4 na Steam.

Wcześniej Forza Horizon 4 zadebiutowała na Windows 10 w Sklepie Microsoft. Łatwo przenieść taką wersję na Steam?

Między Sklepem Microsoft oraz Steam są bardzo znaczące różnice. Tak wielkie, że z perspektywy dewelopera czy wydawcy myślimy o nich jak o dwóch zupełnie odmiennych platformach. Nawet pomimo faktu, iż do obu zyskujesz dostęp za pośrednictwem PC. Dla wersji Steam przygotowaliśmy dodatkowe funkcje takie jak osiągnięcia czy listy znajomych Steam. Jednocześnie dzięki wsparciu cross-play posiadacze gry na Steam mogą ścigać się z graczami na innych platformach.

Jest cross-play. Co z cross-progression? Mogę przenieść postęp z Xboksa na Steam?

Format zapisu na Steam jest zupełnie inny od tego wykorzystywanego w Sklepie Microsoft czy na Xboksach. Mamy tutaj do czynienia z technologicznymi ograniczeniami. Pozytywny wyjątek stanowią sekcje Clubs oraz Leaderboards.

Ciekawi mnie kwestia modów. Można liczyć na wsparcie Steam Workshop?

Chcemy, aby gracze mogli doświadczać tę samą Forzę Horizon 4 na wielu różnych platformach. Aby zapewnić wszystkim graczom równe szanse i spójne zasady, Forza na Steam jest dokładnie taka sama jak na Xboksach (czyli pozbawiona modów - red). Warto dodać, że gra oferuje specjalny tryb Super7, umożliwiający graczom tworzenie własnych wyzwań.

Wiesz… patrząc na aktualne działania wydawców, coraz bardziej zaczynam wierzyć, że zagram kiedyś w Forzę na PlayStation.

Mogę tylko powiedzieć, że Xbox Game Studios to nasza wspaniała baza wypadowa, która umożliwia rozszerzanie się na nowe urządzenia, nowe technologie oraz nowe grupy docelowe. Zależy nam, aby docierać z naszymi najlepszymi tytułami do wszystkich graczy.