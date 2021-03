Już jutro rusza Red Bull Campus Clutch - międzynarodowy turniej Valorant przeznaczony dla społeczności studenckiej.

Choć jest to pierwsza edycja zupełnie nowego projektu, to jej założenia są niezwykle ambitne. W ramach turnieju wyłoniona zostanie najlepsza drużyna akademicka Valorant na świecie.

Zanim jednak dojdzie do międzynarodowego finału, w Polsce odbędą się cztery turnieje kwalifikacyjne. Zwycięzcy każdego z tych turniejów zmierzą się w finale krajowym. Z kolei zwycięzcy finału krajowego będą reprezentować Polskę na światowym finale, w którym udział wezmą zwycięzcy turniejów krajowych z aż 50 krajów. Jest o co walczyć, bowiem drużyna, która wygra cały Red Bull Campus Clutch otrzyma nagrodę w wysokości 20 tysięcy euro, ale będzie też mogła wziąć udział i oglądać na żywo zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Valorant Masters.

Partnerami międzynarodowego finału Red Bull Campus Clutch są AOC Gaming, Intel oraz SteelSeries, natomiast lokalne rozgrywki wspierają w Polsce Allegro Smart Student oraz New Balance.

Nie ma co się zastanawiać

Jeżeli jesteś studentem, zbierze pięcioosobową drużynę i zgłoś się na stronie projektu. Czasu wbrew pozorom nie pozostało zbyt dużo. Turnieje kwalifikacyjne odbędą się 12, 19, 26 i 31 marca.

Jakby nie patrzeć, studentem nie jest się wiecznie (poza wyjątkami), więc jeżeli jesteś w tej uprzywilejowanej grupie, nie ma się nad czym zastanawiać i trzeba korzystać. Tak samo zresztą warto korzystać z oferty Allegro Smart! Student. Oferowany przez Allegro program lojalnościowy pozwala oszczędzać pieniądze podczas zakupów na największej platformie aukcyjnej w Polsce. Bezpłatna wysyłka (w odpowiednio oznaczonych ofertach), dostęp do ofert specjalnych i promocyjnych, procedura szybkich zwrotów oraz pomoc w ramach Programu Ochrony Kupujących realizowana w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku, to atuty programu Allegro Smart! dostępnego dla wszystkich. Studenci jednak mają lepiej.

Dodatkowa oferta dla studentów

W ramach specjalnego programu Allegro Smart! Student, każdy student rejestrujący się po raz pierwszy na platformie, po potwierdzeniu statusu studenta, może korzystać z programu przez sześć miesięcy całkowicie za darmo. Jeżeli program przypadnie mu do gustu, będzie mógł przedłużyć uczestnictwo w programie za jedyne 39 zł rocznie.

Zresztą Allegro Smart! Student to nie tylko Allegro, ale także cała paleta wyjątkowych kodów zniżkowych.

Blinkee.city

Każdy uczestnik Allegro Smart! Student co miesiąc dostaje jeden nowy kod do wykorzystania na 20 przejazdów elektryczną hulajnogą, skuterem czy rowerem. Sprzęt tego typu dostępny jest w ponad 35 miastach w całej Polsce.

Flixbus

Tak samo jak w przypadku wyżej, otrzymujesz co miesiąc jeden nowy kod na podróż Flixbusem. W ramach sieci krajowej pojedziesz z Flixbusem, chociażby do Krakowa, Lublina, Poznania, Wrocławia czy Gdańska. Jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, Flixbus zabierze cię także do Berlina, Pragi, Wilna, Budapesztu lub Wiednia.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony w trakcie podróży wszystkie kursy realizowane są z zachowaniem rozszerzonych standardów bezpieczeństwa.

T-Mobile i Heyah

Jeżeli korzystasz z oferty operatorów sieci komórkowej T-Mobile lub Heyah, co miesiąc otrzymasz jeden kod (a jakże), dzięki któremu powiększysz pakiet bezpłatnego internetu o całe 7 GB.

Multikino

Jak tylko multipleksy zdecydują o ponownym otwarciu, wieczory spędzane w kinie znów staną się jedną z naszych ulubionych rozrywek. A dzięki Allegro Smart! Student będzie można tych seansów odbyć jeszcze więcej, kupując bilet z 20 proc. zniżką. Allegro zapowiada, że wraz z nowym semestrem pojawią się nowe benefity i kolejne zniżki dla studentów.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Studentem jest się (zazwyczaj) raz w życiu. Jeżeli studiujesz zatem na uczelni wyższej, to zachęcam do skorzystania ze wszystkich tego przywilejów: zbierz znajomych i zapisz się na turniej kwalifikacyjny Valoranta, a przy okazji wypróbuj ofertę Allegro Smart! Student. Pamiętaj, przez pierwsze pół roku nic nie płacisz, niczym nie ryzykujesz, a możesz sporo zaoszczędzić. Do dzieła i powodzenia!



