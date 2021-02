10 interakcji

Jedną z nowości rozważanych dla Windowsa 10 są widżety Pulpitu. Nie będą miały jednak identycznej formy co te, jakie możemy pamiętać z Windowsa Visty bądź Windowsa 7. Tym razem mają to być miniaturowe apki webowe, za których wyświetlanie będzie odpowiadał Edge.

Wybrani testerzy z kanału Windows Insider, którzy korzystają z przeglądarki Edge w testowej wersji Canary, informują o nowości, jaka bez zapowiedzi pojawiła się w ich systemie. Są to widżety, które mogą funkcjonować jako miniaturowe okienka umieszczone na Pulpicie. Na razie dostępne są widżety usługi Microsoft News oraz Microsoft Pogoda. Nie jest jasne czy pojawią się kolejne.

Tak po prawdzie nie jest nawet jasne czy wspomniane widżety trafią do produkcyjnej wersji systemu. Póki co pojawiły się tylko u wybranej grupy użytkowników we wspomnianych wyżej kanałach Dev i Canary – te służą do testowania wczesnego kodu, a nowości tam się pojawiające mogą, ale nie muszą trafić do jednej z przyszłych wersji Windowsa i Edge’a. Tak po prawdzie to nawet nie jest jasne, czy wystarczy aktualizacja przeglądarki, czy też rzeczone widżety wymagać będą jednej z przyszłych wersji Windowsa.

Widżety na Pulpicie systemu Windows 10.

W Windowsie Vista i w Windowsie 7 widżety były malutkimi aplikacjami, jakie użytkownik mógł sobie dodawać do Pulpitu. Tym razem pomysł Microsoftu wykorzystuje inną technologię. Są to malutkie aplikacje webowe, a za ich wyświetlanie odpowiada przeglądarka Edge. Przy tym, warto zaznaczyć, nie trzeba otwierać samej przeglądarki, by te były wyświetlane.

Pomysł brzmi całkiem nieźle. Co prawda sam nigdy nie byłem fanem tego rodzaju rozwiązań w interfejsie desktopowego systemu i wątpię bym kiedykolwiek z tych widżetów korzystał. Istnieje jednak spora grupa fanów widżetów ze starego Windowsa, którym funkcjonalność aktywnych kafelków zdecydowanie nie wystarcza. Trzymajmy więc kciuki by testy miały pozytywny finał.