Bestia z Wadowic i ***** *** znikną z The Medium. Studio nazywa swoje easter eggi błędami

Polski thriller The Medium na pecety i konsole Xbox Series X|S został ciepło przyjęty przez graczy, ale twórcy z Bloober Team pracują już nad łatką, która usunie dwa „błędy”, które przypominają raczej nieautoryzowane easter eggi. Jeden z nich to Bestia z Wadowic, a drugim jest osiem gwiazdek: ***** ***.

Sam się przy The Medium bawię świetnie i doceniam kunszt w odwzorowaniu polskich realiów z przełomu tysiącleci, a jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to brak… polskiego dubbingu. Wielu graczy mimo to doceniło pomysł deweloperów z Polski na nietypową mechanikę rozgrywki i postpeerelowski klimat. W ramach ich najnowszej produkcji poruszamy się bowiem jednocześnie w dwóch wymiarach — w tej prawdziwej rzeczywistości oraz w przerażającym i fascynującym świecie duchów.

Ze względu na to, że w przez sporą część rozgrywki renderują się de facto dwie różne gry naraz, Bloober Team zdecydowało się wydać ją wyłącznie na pecety oraz konsole nowej generacji. Na mocy umowy z Microsoftem polskie The Medium stało się pierwszą grą na wyłączność dla sprzętów z rodziny Xbox Series X|S i trafiło w dniu premiery do biblioteki Xbox Game Pass. O nowej grze Polaków mówi się w ostatnich dniach jednak z nieco innego powodu.

Bestia z Wadowic i ***** *** w The Medium

Twórcy gier wideo, filmów i serialu bardzo często zostawiają fanom różne niespodzianki i nawiązania, w tym także te do tego naszego prawdziwego świata. Nie inaczej jest w przypadku The Medium. Programiści zdecydowali się w dość mało subtelny sposób odnieść do bieżących wydarzeń polityczno-społecznych poprzez umieszczenie w grze grafitti z ośmioma gwiazdkami.

Pojawienie się tego napisu w polskiej grze. budzi spore kontrowersje, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że hasło ***** *** namalowane na murze wcale nie oznacza „lubię gry”. Ten zlepek ośmiu gwiazdek, pojawił się w przestrzeni publicznej na szeroką skalę już przy ostatnich wyborach i niezbyt pasuje do gry osadzonej fabularnie pod koniec lat 90. ubiegłego wieku

Jakby tego było mało, oprócz grafitti z gwiazdkami kawałek dalej widać wydrapany napis Bestia z Wadowic. Jest to bezpośrednie odniesienie do tytułu satyrycznego filmiku z YouTube’a, którego autor „sugerował”, iż papież Jan Paweł II, pochodzący właśnie z Wadowic, jest rzekomo… seryjnym mordercą. Wideo z biegiem lat stało się memem i jego tytuł zaczął żyć własnym życiem. Programiści i graficy pracujący nad The Medium najwyraźniej chcieli złożyć mu hołd — a przynajmniej część z nich.

Bloober Team usunie budzące kontrowersje easter-eggi ze swojej gry

Reakcje na osiem gwiazdek i Bestię z Wadowic w The Medium najwyraźniej nie były tak pozytywne, jak twórcy to sobie wyobrażali. Przedstawiciele studia Bloober Team, które swój najnowszy projekt finansowało po części z pieniędzy przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy europejskich w ramach rządowego program GameINN, odnieśli się do sprawy. Jak podaje Polygamia, większość pracowników firmy dowiedziała się o istnieniu tych easter-eggów… z internetu.

Bloober Team twierdzi przy tym, że jako studio „nie bawi się w politykę”, a „błąd”, którym są wspomniane easter-eggi, zostanie usunięty w ramach aktualizacji. Obawiam się jednak, że jeśli firma faktycznie zależy na tym, aby o Bestii z Wadowic i ośmiu gwiazdkach w kontekście ich gry się nie mówiło wcale, to efekt usunięcia będzie odwrotny od zamierzonego (co nazywa się efektem Barbry Streisand). Na same napisy zwrócił pewnie uwagę promil graczy, a o ich obecności i chęci usunięcia przeczytają teraz osoby, które w The Medium z racji braku kompatybilnego sprzętu nigdy by nie zagrały…