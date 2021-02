Szach mat, antyszczepionkowcy. Od 2000 r. szczepionki uratowały 37 milionów osób

24 interakcji

Naukowcy szacują, że od 2000 r. szczepienia uratowały ok 37 mln ludzi z 98 krajów klasyfikowanych jako rozwijające się (LMIC). Wiele z tych ocalonych istnień to małe dzieci. Do 2030 r. Liczba ta może się podwoić.

Jak wynika z badań, bez dostępu do niektórych szczepień, które chronią ludzi przed chorobami takimi jak odra, rotawirusy, HPV i wirusowe zapalenie wątroby typu B, dzieci urodzone w 2019 r., które nie zostały zaszczepione, są o 45 proc. bardziej narażone na śmierć przed ukończeniem pięciu lat.

Szczepionki działają

Nawet w wieku dorosłym różnica między pomiędzy zaszczepioną a niezaszczepioną częścią populacji jest wyraźna. Nowy model opracowany przez naukowców z Imperial College London pokazuje, że śmiertelność dzieci urodzonych w 2019 r. w krajach rozwijających się będzie niższa o 72 proc., jeśli zostaną zaszczepione.

— Nasze badanie wskazuje na ogromne korzyści dla zdrowia publicznego, jakie można osiągnąć dzięki programom szczepień w krajach o niskich i średnich dochodach. - mówi epidemiolog Neil Ferguson z Imperial College London w Wielkiej Brytanii.

Nowy model opracowany przez brytyjskich naukowców ma oczywiście swoje ograniczenia, zwłaszcza że wiele krajów LMIC nie udostępnia pełnych danych dotyczących śmiertelności swoich obywateli. Korzystając z algorytmów maszynowego uczenia się, zespół Fergusona był w stanie stworzyć jednak dość dokładne prognozy, jeśli chodzi o programy szczepień przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, Haemophilus influenzae typu B, wirusowi brodawczaka ludzkiego, japońskiemu zapaleniu mózgu, odrze, Neisseria meningitidis serogrupa A, Streptococcus pneumoniae, rotawirusom, różyczce i żółtej febrze.

Na podstawie analizy dostępnych danych i prognoz stworzonych przez algorytm, naukowcy z Imperial College London oszacowali, że w ciągu życia osób urodzonych w latach 2000-2030 szczepienia zapobiegną 120 mln zgonów, z czego 96 mln uratuje szczepionka przeciw odrze i wirusowym zapaleniu wątroby. Wyniki w dużej mierze pokrywają się z wcześniejszymi szacunkami udostępnionymi m.in. przez ONZ, które wykazały, że szczepionki uratowały życie prawie 20 mln dzieci w niektórych z 73 najbiedniejszych krajów świata od 2001 roku. Niedawno stwierdzono również, że sama szczepionka przeciwko odrze zapobiegła ponad 20 milionom zgonów na całym świecie od początku XXI wieku.

— Szacując, o ile wyższy byłby poziom śmiertelności, gdyby nie istniały programy szczepień, nasze badanie pokazało, jak ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu ochrony” - mówi Katy Gaythorpe, która studiuje zdrowie publiczne w Imperial College London.

Może być jeszcze lepiej

Jeśli na przykład wystarczająca liczba młodych ludzi będzie miała dostęp do programów szczepień przeciwko HPV, eksperci uważają, że rak szyjki macicy można wyeliminować w LMIC do końca wieku. Opracowany przez Brytyjczyków model przewiduje, że zwiększona liczba szczepień przeciw HPV dla kobiet może uratować więcej żyć, niż jakakolwiek inna szczepionka.

Stwierdzono również, że programy szczepień zapobiegające niektórym formom zapalenia płuc okazały się bardzo skuteczne i mogłyby zostać rozszerzone z wielkim sukcesem w uboższych krajach. Szczepionki te, zwane łącznie szczepionkami PCV, miały największy wpływ na zgony dzieci poniżej piątego roku życia.

Badanie to jest najnowszym dowodem na skuteczność programów szczepień i samych szczepionek, o czym bardzo często zapominają środowiska antyszczepionkowe. Ważniejszym wnioskiem jednak jest to, że utrzymanie obecnego statusu quo, jeśli chodzi o programy szczepień nie wystarczy, jeśli chcemy uratować jak najwięcej żyć.