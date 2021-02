Od dwóch tygodni testuję wyjątkowo przyjemny sprzęt, czyli topowy model automatycznego ciśnieniowego ekspresu. Siemens EQ.9 plus connect S700 jest naszpikowany funkcjami dla fanów technologii i dobrej kawy.

Zauważyłem, że zamiłowanie do technologii często idzie w parze z zamiłowaniem do kawy. W naszej branży faktycznie znajdziemy wielu kawoszy, którzy testują najróżniejsze ziarna i sposoby parzenia w coraz bardziej wymyślnych i skomplikowanych sprzętach.

Dla mnie kawa jest bardzo ważna, choć nie do tego stopnia, by każdorazowo poświęcać na jej przygotowanie kilka minut spędzonych nad kuchenną wagą, ze stoperem w jednej dłoni i młynkiem w drugiej. Dlatego od około dwóch lat korzystam z automatycznego ekspresu ciśnieniowego do kawy, z którego jestem umiarkowanie zadowolony. Co prawda potrafi zrobić dobrą kawę po naciśnięciu jednego przycisku, ale ma kilka niedociągnięć, a do tego już dwukrotnie musiałem go serwisować.

Dlatego z wielką chęcią zabrałem się do testów topowego ekspresu ciśnieniowego Siemensa, kiedy tylko pojawiła się taka możliwość.

Zaczynamy test automatycznego ekspresu do kawy Siemens EQ.9 plus connect s700

Ekspresu nie byle jakiego, bo topowego modelu w ofercie. Mowa o ekspresie automatycznym Siemens EQ.9 plus connect S700 kosztującym… 6999 zł. To kwota niewątpliwie wysoka, ale po dwóch tygodniach testów widzę, że Siemens umieścił tu wszystko, czego tylko można oczekiwać od ekspresu, a nawet znacznie więcej.

Zacznijmy od wyglądu, bo przecież na ekspres patrzymy codziennie. Metalowa obudowa, w moim przypadku w wariancie srebrnym, prezentuje się na blacie świetnie. Od razu widać, że mamy do czynienia ze sprzętem klasy premium. W porównaniu do mojego prywatnego ekspresu do kawy wykonanego niemal w całości z plastiku, przeskok jakościowy jest ogromny.

Siemens EQ.9 plus connect S700 ma dwa niezależne pojemniki i młynki ceramiczne na kawę

Przy pierwszym uruchomieniu ekspres pozwala nam wykonać standardowy test twardości wody, po czym… poprosi o połączenie z siecią Wi-Fi i skonfigurowanie funkcji Home Connect. O tym jednak później. Po konfiguracji możemy uzupełnić wodę. Duży pojemnik mieszczący się na prawej ściance można uchylić bądź zupełnie wyjąć z ekspresu. Co ważne, mieści się w nim filtr Brita dołączony do zestawu, dzięki czemu woda przed każdym użyciem ekspresu jest świeżo filtrowana.

Skoro mamy już wodę, czas na ziarna kawy. Tu pojawia się duży ukłon w kierunku koneserów, bowiem Siemens postawił na dwa niezależne pojemniki na kawę ziarnistą. Można mieć zatem dwa typy ziaren jednocześnie i decydować zupełnie niezależnie o ich stopniu zmielenia, bowiem każdy pojemnik ma własny młynek ceramiczny. Ten system nosi nazwę dualBean. Jeżeli twoja żona woli inne ziarna niż ty, Siemens o was pomyślał.

Ekspres zapamiętuje ostatnio używany pojemnik, ale jednym przyciskiem możemy przełączyć się na drugi. Co więcej, w prawym zbiorniku mieści się dodatkowo niewielki zbiorniczek na kawę mieloną. Taką kawą można podbić moc napoju.

Duże wrażenie robi poziom głośności. Nawet podczas mielenia kawy ekspres Siemensa jest o wiele cichszy od mojego prywatnego modelu. Podobną dbałość o szczegóły widać tu na każdym kroku. Przykładowo, o wysokiej kulturze pracy świadczy fakt, że ekspres… nie chlapie podczas robienia kawy. Napój jest dozowany bardzo delikatnie, dzięki czemu nie robią się żadne plamki na powierzchni obudowy.

Duży ekran pozwala na łatwy wybór i personalizację kawy.

Jedno jest pewne: do obsługi ekspresu Siemens EQ.9 plus connect S700 nie będziesz potrzebował instrukcji. Obsługa jest tak intuicyjna, jak to tylko możliwe. Na dużym ekranie możemy wybrać rodzaj kawy, przy czym od razu zobaczymy, jak napój będzie wyglądać. Nie sposób się pomylić. Do tego obsługa jest banalnie prosta, bowiem całość obsługuje się pokrętłem, które ma w środku przycisk zatwierdzający wybór.

Szeroki wybór kaw: espresso, cappuccino, latte macciato…

Wybór kaw jest ogromny, bowiem mamy tutaj aż 16 wbudowanych napojów. Wśród nich znajdziemy:

kawowe klasyki - ristretto, espresso dopio, espresso, americano,

kawy mleczne - espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato, flat white, cafe cortado,

coś zupełnie przyziemnego - tradycyjną przedłużaną kawę, czarną kawę XL, kawę z mlekiem, dzbanek kawy,

dodatkowo: piankę mleczną, ciepłe mleko, gorącą wodę na herbatę.

Siedemnasta pozycja w menu jest niezwykle ciekawa, bowiem jest to kawa wybrana w aplikacji Home Connect. Mamy tam do wyboru kilkanaście nietypowych kaw z najróżniejszych regionów świata.

Funkcja baristaMode - jedna z najlepszych cech ekspresu Siemens EQ.9 plus connect S700

Funkcja baristaMode pozwala spersonalizować każdą wybraną kawę. Mamy do wyboru do pięciu parametrów, w zależności od napoju. Możemy dobrać moc (zakres regulacji jest ogromny!), rozmiar kawy, temperaturę, procentową zawartość mleka oraz to, jak intensywny mamy uzyskać aromat, co jest regulowane szybkością zaparzania. Każdy z tych parametrów ma własny przycisk, a wartość dobieramy pokrętłem.

Chcesz cappucciono, ale takie, żeby zapełniło całą dużą filiżankę, miało nieco mniej spienionego mleka niż zwykle, a do tego większą moc i silniejszy aromat? Żaden problem. Poziom konfiguracji napojów robi bardzo duże wrażenie. A jeśli popłyniemy z eksperymentami za daleko, zawsze możemy przywrócić domyślne ustawienia dla danej kawy.

oneTouch DoubleCup - klikasz raz i masz dwie kawy

Byliście kiedyś w sytuacji, kiedy macie gości i każdy życzy sobie kawę z ekspresu? Ja niestety byłem. Siemens pomyślał i o takim scenariuszu, dodając do swojego ekspresu funkcję oneTouch DoubleCup. Po jej wybraniu ekspres przygotuje jednocześnie dwie takie same wybrane kawy, a wy spędzicie przy obsłudze urządzenia dwukrotnie mniej czasu.

W ekspresie do kawy tej klasy nie mogło oczywiście zabraknąć podgrzewania filiżanki, czyli funkcji, która jest charakterystyczna dla każdej dobrej kawiarni. Teraz to samo rozwiązanie można mieć w domu.

Na górnej ściance możemy podgrzać filiżanki.

Eksploatacja i czyszczenie ekspresu Siemens EQ.9 plus connect S700

Ekspres informuje o tym, że niedługo skończy się woda lub kawa. Słowo-klucz: niedługo. Informacja nie pojawia się w ostatniej chwili, czyli w momencie, gdy kawa lub woda właśnie się skończyły. Niestety dokładnie w taki sposób działa mój prywatny ekspres, który co kilka dni przerywa robienie kawy w połowie, bo brakuje mu wody. W Siemensie taka sytuacja jest niemożliwa, bo ekspres nie stawia użytkownika przed faktem dokonanym, tylko pozwala zawczasu uzupełnić pojemniki.











Pojemniki na skropliny i krążki fusów znajdują się na wspólnej wysuwanej od dołu tacy, co również jest lepszym rozwiązaniem niż dwa zupełnie niezależne pojemniki na odpady.

Pojemnik na mleko i system czyszczenia autoMilk Clean

Jednym z kluczowych elementów ekspresu jest pojemnik na mleko. Tutaj jest on odłączany, dzięki czemu można go przechowywać w lodówce. Ekspres ma system autoMilk Clean, który automatycznie czyści układ mleczny po każdej kawie z mlekiem lub po wybraniu odpowiedniej opcji w menu. Najpierw ekspres przepłukuje dyszę, a następnie rurkę prowadzącą do pojemnika na mleko. Jest to proces szybki, automatyczny i higieniczny.

Mamy też dostęp do całego mechanizmu, który można wyjąć i umyć. To również miła odskocznia od mojego prywatnego ekspresu, w którym ten element jest wbudowany na stałe, a czyści się go tabletkami, których działania nie sposób sprawdzić w praktyce.

Obsługa ekspresu Siemens dzięki aplikacji Home Connect

Siemens EQ.9 plus connect S700 nie bez powodu ma słowo „connect” w nazwie. Urządzenie jest połączone z domową siecią Wi-Fi, dzięki czemu możemy obsługiwać ekspres z poziomu aplikacji Home Connect dostępnej na smartfonach i tabletach. Całość działa zarówno w systemie Android jak i iOS.

Aplikacja pozwala wybrać kawę z pełną obsługą funkcji baristaMode. Możemy też zdalnie uruchomić ekspres, choć trzeba pamiętać, by wcześniej postawić pod dyszą filiżankę. Aplikacja pozwala też na stworzenie… playlisty kaw, w której kolejne spersonalizowane napoje będą robione jeden po drugim. Wspominałem już o spotkaniu ze znajomymi, prawda? Playlista sprawdzi się właśnie w takiej sytuacji.

Siemens EQ.9 plus connect S700 to ekspres klasy premium

Siemens EQ.9 plus connect S700 to produkt z absolutnie najwyższej półki. Producent zadbał o każdy aspekt przygotowywania kawy, począwszy od dwóch zbiorników i młynków na ziarna, poprzez przeogromny wybór kaw i ich personalizację w ramach baristaMode, aż do wielu istotnych drobiazgów, jak np. cichej pracy czy braku bryzgających kropelek przy robieniu kawy. Dodajmy do tego aplikację mobilną do pełnej obsługi i mamy ekspres kompletny.

Podczas dwóch tygodni używania ekspresu trudno było natknąć się na jakiekolwiek wady. Właściwie jedyną, jaką znalazłem jest… brak zegarka widocznego po wyłączeniu ekranu. Dwutygodniowy okres testów jest krótki, ale w ekspres w tym czasie nie sprawił nawet cienia problemów. Widać, że jest to bardzo dopracowana konstrukcja dla wymagających klientów. Cena jest wysoka, ale jakość konstrukcji i mnogość rozwiązań są w stanie ją uzasadnić.

*Materiał powstał we współpracy z marką Siemens.