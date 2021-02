Najlepsze akcesoria do konsoli Nintendo Switch. Sprawdź nasze propozycje

Masz już Switcha? To świetnie, ale najwyższa pora dobrać do niego kilka dodatków. Podpowiadamy, jakie akcesoria powinni sprawić sobie posiadacze konsoli Nintendo.

Switch okazał się niesamowitym hitem, a dynamika sprzedaży przenośnej konsoli zawstydza konkurencję w postaci Sony i Microsoftu. W pudełku z klasycznym Switchem można znaleźć Joy-Cony, czyli odpinane od obudowy kontrolery, a także stację dokującą, która pozwala na wyświetlanie gier na telewizorze. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej akcesoriów, jakie mogą przydać się posiadaczom następcy GameBoya i 3DS-a od Nintendo zarówno w wersji zwykłej, jak i mniejszego modelu Lite.

Szkła do konsoli Nintendo Switch i Switch Lite (Hofi i Spigen)

W obu wersjach Switcha zamontowano wyświetlacze dotykowy i warto zadbać o to, by go nie uszkodzić np. podczas odkładania na biurko lub wkładania do stacji dokującej. Na szczęście w sprzedaży są przezroczyste nakładki na ekran, które chronią go przed pęknięciem oraz powstawaniem rys — tak samo jak ma to miejsce w przypadku smartfonów. W razie uszkodzenia szkła można je łatwo usunąć i nakleić nowe.

Dodatkowe przezroczyste nakładki chroniące wyświetlacz konsoli Nintendo kupisz w Sklepie Spider’s Web. W cenie 19 zł od sztuki dostępne są szkła hartowane marki Hofi (odporność 9H, grubość 0,26 mm) o nazwie Glass Pro+ w wersji dla Switcha oraz Switcha Lite, a także dwupak szkła hartowowanego marki Spigen o nazwie Glas.TR Slim (odporność 9H, grubość 0,3 mm), również do Switcha Lite, w cenie 49 zł za komplet.

Case/etui na konsolę Nintendo Switch i Switch Lite

Ekran to jedno, ale obudowę w jakiej go zamontowano również warto chronić. Tutaj z pomocą przychodzi etui Spigen Rugged Armor, które poddano testom sprawnościowym, po zakończeniu których otrzymało certyfikat MIL STD 810G-516.6 (26 upadków z wysokości 2 metrów). Akcesorium w wersji do konsoli Nintendo kupisz w Sklepie Spider’s Web do Switcha oraz do Switcha Lite za 89 zł.

Etui nie jest zbyt grube, dzięki czemu nie powiększa gabarytów urządzenia, ale tworzywo TPU, z którego je wykonano, jest wytrzymałe, elastyczne i odporne na ścieralność. Spigen Rugged Armor pokryty został przy tym błyszczącym włóknem węglowym, które nadaje mu elegancką karbonową teksturę. Case jest przy tym idealnie dopasowany i nie zasłania portów. Do zestawu dołączona została smycz.

Futerał podróżny Tech-Protect HardPouch dla Nintendo Switch / Switch Lite

Szkło i case dopasowany do kształtu konsoli potrafią ochronić ekran i obudowę przed zarysowaniem, ale i tak strach tak drogocenne urządzenie wrzucać luzem do plecaka. W celu ochrony Switcha lub Switcha Lite podczas transportu warto wyposażyć się w dodatkowy gadżet taki jak futerał podróżny Tech-Protect HardPouch.

Akcesorium chroni elektronikę i wyświetlacz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonano je z wytrzymałego tworzywa sztucznego i zamyka się je zamkiem błyskawicznym. Oprócz samej konsoli w futerale na Switcha oraz Switcha Lite można zmieścić ładowarkę z kablem, do ośmiu kartridży z grami, ściereczkę do wycierania ekranu itp.

Etui Tech-Protect Hardpouch kupisz w Sklepie Spider’s Web w wersji do konsoli Nintendo Switch oraz do konsoli Nintendo Switch Lite w cenie odpowiednio 49 zł i 44,90 zł.