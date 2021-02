Nadchodzą AirPods 3. Wszystko, co wiemy o słuchawkach Apple'a przed premierą

Pożegnajmy żarty z końcówkami szczoteczki elektrycznej, powitajmy żarty z suszarkami do włosów. Tak prawdopodobnie będą wyglądać nowe słuchawki Apple AirPods 3.

Pierwsza generacja słuchawek Apple AirPods wywołała lawinę żartów i memów, a osobiście do dziś nie mogę z nich korzystać, bo Apple zaprojektował je tak, by pasowały tylko do sprecyzowanego w Cupertino kształtu ucha. Cóż.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że słuchawki Apple’a wzięły świat szturmem i zrewolucjonizowały rynek audio. Włączcie telewizor na dowolny program publicystyczny, gdzie rozmówcy łączą się zdalnie - jest ogromna szansa, że przynajmniej jeden z nich będzie miał w uchu słuchawkę Apple’a, lub… jeden z jej setek klonów, które zalały sklepy w odpowiedzi na sukces AirPodsów.

O ile druga genracja AirPodsów pozostała przy tym samym designie, tak AirPods Pro zamieniły inspirację elektryczną szczoteczką do zębów na suszarkę do włosów. Są mniejsze, mniej odstają od uszu, a co najważniejsze: dzięki wymiennym silikonowym końcówkom można je dopasować do rozmiarów kanału słuchowego. I całe szczęście, pracując nad trzecią generacją słuchawek Apple poszedł właśnie tą drogą.

Apple AirPods 3 na pierwszych grafikach wyglądają jak mniejsze AirPods Pro.

Serwis 52audio opublikował bardzo wiarygodnie wyglądające rendery nowych słuchawek. Na pierwszy rzut oka łudząco przypominają one AirPods Pro, można wręcz pomyśleć, że serwis wziął sobie grafiki z Apple.com i nieco je pomniejszył. Przy bliższej inspekcji widać jednak subtelne, acz istotne różnice.

Źródło: 52audio

Przede wszystkim, zarówno same słuchawki jak i etui do nich są odrobinę mniejsze niż AirPods Pro. Panel mikrofonów i otwór wentylacyjny na zewnątrz obudowy również ma mniejszą powierzchnię.

Sama jego obecność potwierdza jednak wcześniejsze pogłoski - Apple AirPods 3 prawdopodobnie zaoferują aktywną redukcję hałasu i tryb kontaktu, jak Apple AirPods Pro. Obstawiałbym jednak, że efektywność tego pierwszego może być nieco gorsza niż w przypadku droższych słuchawek, zwłaszcza że obok AirPods 3 prawdopodobnie zobaczymy AirPods Pro 2. Coś musi je od siebie odróżniać i jakość ANC będzie prawdopodobnie jedną z tych cech.

Źródło: 52audio

Mile widziane jest za to zmniejszenie rozmiaru etui, choć bez wątpienia poniesie to za sobą konsekwencję w postaci krótszego czasu pracy na jednym ładowaniu. Nie sądzę jednak, by był to czas o tyle krótszy, aby realnie wpłynąć na decyzję zakupową.

Źródło: 52audio

AirPods 3 zadebiutują już za kilka tygodni.

Ptaszki ćwierkają, iż Apple planuje wirtualną konferencję na 16 marca. Mamy na niej zobaczyć nowe iPady, lokalizatory AirTags oraz nowe słuchawki: AirPods 3 i (być może) AirPods Pro 2.

Dla mnie jednak prawdziwie zastanawiające jest, jak Apple „ugryzie” tę premierę od strony sprzedażowej. Gdy na rynek wejdą AirPods 3, będą one niebezpiecznie blisko AirPods Pro pod względem funkcjonalności, a prawdopodobnie będą od nich tańsze. Jeśli z kolej Apple obniży cenę AirPods Pro, te mogą skanibalizować sprzedaż nowych AirPods 3, przy założeniu, że będą oferowały lepsze ANC i być może lepsze brzmienie.

Sądzę więc, że AirPods Pro pierwszej generacji znikną ze sprzedaży, tak samo jak pierwsza generacja AirPods. Wtedy portfolio słuchawek TWS będzie wyglądać tak: najtańsze AirPods 2, środkowe AirPods 3 i topowe AirPods Pro 2. To jednak tylko moje spekulacje. Jak będzie naprawdę, przekonamy się w drugiej połowie marca.