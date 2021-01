TCL już dawno temu wprowadził na rynek pierwsze telewizory miniLED – na co dopiero teraz decyduje się konkurencja. Teraz zapowiada kolejną generację tej techniki w nowych telewizorach. Ma też dobre wieści dla pozyskanych już klientów.

TCL wprowadza na rynek telewizory LCD z nową generacją matrycy miniLED, którą producent marketingowo określa jako OD Zero. Matryce te mają być jaśniejsze i oferujące lepszy kontrast od tych poprzedniej generacji. Nazwa OD Zero, jak tłumaczy TCL, wzięła się z odległości od podświetlenia miniLED do warstwy rozpraszającej wyświetlacza, która teraz wynosi okrągłe 0 mm.

Innymi słowy wysoką jednorodność podświetlania ekranu uzyskano poprzez dalsze zmniejszenie odległości między źródłem światła a dyfuzorem i tysiącom lokalnych stref wygaszania. Dodatkowo, technika TCL OD Zero wykorzystuje mniejsze diody LED i nową konstrukcję soczewek, z większą liczbą źródeł światła, co pomogło w zmniejszeniu odległości między źródłem a panelem do zera milimetrów.

Matryce miniLED OD Zero zadebiutują w sztandarowym telewizorze TCL, a więc 85-calowym 8K TV, który na europejskim rynku najpewniej otrzyma nazwę handlową X925 Pro.

TCL na 2021 rok to przede wszystkim telewizory miniLED. Nie tylko sztandarowy model z OD Zero.

Nowością będzie też telewizor X925 (bez dopisku Pro), dostępny w 65- i 75-calowej wersji – obie z panelem 8K. Ten również ma oferować bardzo wysoki kontrast za sprawą techniki miniLED i setek stref wygaszania. Wykorzystywać jednak będzie matrycę poprzedniej generacji.

Paradę nowości kontynuuje linia C825, która w zasadzie będzie czymś bardzo podobnym do X925, ale z panelami 4K. Te telewizory dostępne będą w 55- i 65-calowych wersjach i zawierać będą soundbar od Onkyo.

Wszystkie powyższe telewizory obsługiwać będą format Dolby Vision IQ. Dodatkowo, standardem mają być złącza HDMI 2.1 z obsługą 4K przy 120 Hz, eARC, ALLM i VRR. Tańsze modele, o których TCL ze szczegółami opowie w późniejszym terminie, będą miały tylko złącza HDMI 2.0 – ale, co godne podkreślenia, nadal z obsługą eARC i ALLM.

Wszystkie powyższe telewizory działać będą docelowo pod kontrolą Google TV. TCL zaznacza jednak, że wybrane modele mogą trafić na rynek z Androidem TV Pie – po czym otrzymać aktualizację do Androida TV 11 i Google TV. Wszystkie telewizory obsługiwać też mają dekodowanie AV1. Niestety zabraknie obsługi AirPlay 2 i Homekita.

Android TV 11 nawet dla dwuletnich telewizorów. Rozważany jest też Google TV.

Telewizory TCL, które pojawiły się w europejskiej dystrybucji w 2019 r. i 2020 r. otrzymają aktualizację do systemu Android TV 11. Wśród nowości pojawi się obsługa ALLM, androidowych aplikacji błyskawicznych, nowa Klawiatura Google z obsługą dyktowania i przewidywania słów, poprawki w wydajności systemu i obsługa subskrypcji w Sklepie Play.

Android TV 11 stanowi fundament nakładki Google TV, jednak jeszcze nie zdecydowano czy ta zostanie udostępniona starszym modelom. Niezależnie od powyższego, aktualizacja ma się rozpocząć w trzecim kwartale bieżącego roku.