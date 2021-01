Kultowa trylogia Mass Effect doczeka się odświeżonej wersji na komputery osobiste i konsole do gier. Jedna z najbardziej oczekiwanych przez fanów wszelkiej maści kosmicznych oper gier będzie do pobrania jeszcze tej zimy.

Drogi Przemku Pająku, szanowni Czytelnicy. Od 12 marca moja obecność w świecie żywych może zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Czemu akurat wtedy? Pierwsze sklepy internetowe – na co zwrócił uwagę Eurogamer – przedwcześnie udostępniły grę w swoich katalogach. To dlatego wiemy, że jej premiera planowana jest na 12 marca. Obawiam się, że nie będę mógł się odkleić od Xboxa.

Mass Effect: Legendary Edition dostępny będzie na konsole Xbox, PlayStation oraz na komputery osobiste. W skład kolekcji wchodzić będą pierwsze trzy gry z serii Mass Effect, wraz ze wszystkimi dodatkami, które wyszły od czasu ich premiery. Gry mają też być odświeżone wizualnie: pojawią się nowe tekstury i efekty graficzne, gra ma też działać w wyższych rozdzielczościach i klatkażu.

Data premiery Mass Effect: Legendary Edition to 12 marca 2021 r. Dlaczego warto zagrać?

Trylogia Mass Effect uznawana jest przez wielu graczy i krytyków – w tym przez moją skromną osobę – za najciekawszą autorską sagę science-fiction w historii gier wideo. Rozbudowany, wielowątkowy, ciekawy scenariusz, ikoniczne postacie i świetna narracja to jedne z głównych atutów serii. To również bardzo solidna trzecioosobowa strzelanka, a także bardzo przyzwoita – choć mechanicznie bardzo prosta – gra RPG.

Pierwsza gra z serii pojawiła się w 2007 r. jako produkcja na wyłączność na konsole Xbox 360. Z czasem jednak doczekała się również wersji na PlayStation 3, a także komputery osobiste. Za Mass Effecta odpowiada studio BioWare, które po zdobyciu doświadczenia przy budowaniu innego rozbudowanego RPG-a na Xboxa – Star Wars: Knights of the Old Republic – zapragnęło stworzyć coś całkowicie autorskiego. Gra od samego początku była projektowana jako pierwsza część trylogii.

To bez wątpienia nie jest produkcja dla każdego. Entuzjaści rozbudowanych gier RPG odkryją, że Mass Effect może być zbyt prymitywny jak na ich gust. Fani światów fantasy również w futurystycznym świecie tej gry nie mają czego szukać. Całą resztę bardzo namawiam do dania tej grze szansy. Fanów z pewnością przekonywać do tego nie muszę.