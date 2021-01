Little Nightmares to arcyciekawe połączenie gry platformowej z niepokojącym, chociaż bezkrwawym horrorem. Dzięki inicjatywie Bandai Namco grę można dostać za darmo, na czym od razu skorzystali Janusze biznesu, powodując okresowe problemy z dystrybucją kluczy.

Little Nightmares to jedna z bardziej nietypowych gier platformowych wydanych w ostatnich latach. Tytuł nie jest co prawda krwawym horrorem dostępnym od 18 lat, ale nieustannie flirtuje z niepokojącymi motywami i tematami takimi jak głód, kanibalizm, samobójstwo, mrok czy okultyzm. Z tego powodu po produkcję powinni sięgać dojrzalsi nastolatkowie, gotowi na dosyć nietypowe i sugestywne sceny.

Little Nightmares jest dostępne za darmo w postaci kodu do zrealizowania na Steamie.

To inicjatywa wydawcy Bandai Namco, który oferuje cyfrową kopię gry na PC dla każdego zainteresowanego, bezpośrednio ze swojego sklepu. Wystarczy posiadać bądź założyć konto na platformie internetowej, dodać bezpłatny produkt do koszyka, potwierdzić darmową transakcję i gotowe. Po chwili otrzymujemy specjalny, unikalny kod, możliwy do wykorzystania na Steam.

Promocja na darmowe Little Nightmares dotyczy podstawowej wersji gry, bez trzech ciekawych fabularnych DLC wydanych już po premierze. Grę można zgarnąć bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów do niedzieli 17 stycznia 2021 r.

Niestety, Janusze biznesu chwilowo wstrzymali dystrybucję kodów z grą Little Nightmares.

Co było do przewidzenia, kody aktywacyjne dla gry Bandai Namco zalały platformy zajmujące się pośrednictwem sprzedaży kluczy z szemranych źródeł, takie jak Kinguin czy G2A. Sklepy o wątpliwej reputacji zostały wypchane po brzegi ofertami na tanie Little Nightmares. Kod aktywujący grę można tam było nabyć już za około 3 złote.

Aby kopie Little Nightmares nie trafiały w ręce Januszy biznesu i wyłudzających botów, Bandai Namco zdecydowało się na chwilowe wstrzymanie dystrybucji kluczy. W oficjalnym wpisie administratorów sklepu możemy przeczytać, że Little Nightmares stało się „ofiarą własnego sukcesu”. Stąd konieczność zawieszenia promocji, ale ta zostanie ponownie aktywowana już jutro i zgodnie z planem potrwa do niedzieli.

Dodatkowy czas zapewne zostanie przeznaczony na wygenerowanie większej puli kodów na Steam, ale nie dziwię się, jeśli Bandai Namco postanowi także wdrożyć dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa. Błędem sklepu jest dystrybucja kodów w wolnej, możliwej do skopiowania i udostępnienia formie. Coraz więcej podmiotów dystrybuuje klucze w postaci bezpośredniego odnośnika do Steam, aktywującego grę na naszej cyfrowej półce. W ten sposób klucz jest znacznie trudniejszy do wydzielenia i sprzedaży.