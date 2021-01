iOS i iPadOS 14.4, tvOS 14.4, watchOS 7.3 już dostępne. Co nowego?

Apple udostępnił dzisiaj nowe wersje swoich systemów operacyjnych. Sprawdzamy, co konkretnego przynoszą iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4, watchOS 7.3 .

Do klientów Apple’a trafiły właśnie nowe wersje systemów operacyjnych firmy z Cupertino do urządzeń takich jak smartfony, tablety, set-top boksy, zegarki i. komputery osobiste. Sprawdzamy, czego mogą spodziewać się po swoich sprzętach posiadacze iPhone’ów, iPadów, Apple TV, Apple Watchy oraz Maków, gdy już dokonają aktualizacji do nowych wersji systemów iOS, iPadOS, tvOS, watchOS i macOS.

Tutaj na żadne rewolucyjne zmiany nie ma co liczyć, skoro pierwszy w changelogu został wymieniony fakt, iż aparat będzie sobie teraz radził z mniejszymi znakami tego typu niż do tej pory. Poprawiono również działanie funkcji wyświetlania zdjęć typu HDR wykonanych iPhone’ami 12 Pro — dotychczas można było dostrzec na nich artefakty.

iOS 14.4 będzie przy tym wykrywał nieoryginalne aparaty w telefonach z serii iPhone 12 i informował o tym użytkownika, co zmartwi handlarzy używanym sprzętem, którzy do tej pory ukrywali fakt wymiany tego modułu przed swoimi klientami. Do tego dochodzi opcja ręcznego oznaczania akcesoriów Bluetooth jako sprzętów audio, by uniknąć problemów z ich poprawną identyfikacją.

Jeśli chodzi o tablety, to tutaj nie mamy zbyt wielu dobrych wiadomości. W ubiegłym roku iPadOS 13.4, czyli analogiczne do 14.4 wydanie wprowadziło długo oczekiwaną obsługę kursora, a tym razem nic podobnego nie dostaliśmy. Niestety wyraźnie widać, że u Apple’a ta kategoria sprzętów zeszła na boczny tor — nadal nie doczekaliśmy się szufladki na aplikacje oraz widżetów na ekranach głównych.

W przypadku systemu na telewizory od lat nie spodziewamy się żadnych nowości poza bugfiksami, bo siłą tej i tak platformy, jak żadnej innej, są aplikacje, a konkretnie — znajdowane w nich treści. Mam jednak nadzieję, że tvOS 14.4 poprawi błąd związany z odtwarzaniem wideo z Kolekcji Domowej udostępnionej z komputera Mac, który pojawił się po aktualizacji do tvOS 14.3…

W przypadku zegarka mamy do czynienia z kilkoma nowościami, w tym zupełnie nową tarczą Unity oraz rozszerzeniem niedostępnej w Polsce usługi Fitness+ za pośrednictwem funkcji Time to Walk, która działa na podobnej zasadzie, co podcasty. Niestety jak na razie brak informacji, czy i kiedy możemy spodziewać się jej w Polsce.